Migliori Ristoranti d’Italia: i premiati a Treviso e provincia

Gambero Rosso esce con la sua guida Ristoranti d’Italia 2024, la più autorevole in materia di ristorazione italiana. E il Veneto brilla con le sue 186 insegne premiate. Anche la Marca si difende bene, nessun Tre Forchette ( il massimo punteggio), ma sono tante le Due Forchette e i ristoranti eccellenti segnalati.

Veneto - Tre Forchette Gambero Rosso

Tre sono le Tre Forchette, tutte riconferme piene di grandissima eccellenza:

Le Calandre, Rubano (PD)

La Peca, Lonigo (VI)

Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (VE)

Treviso - migliori ristoranti Guida Gambero Rosso 2024

La provincia di Treviso, incastonata nel cuore del Veneto, è una terra ricca di storia, cultura e tradizioni enogastronomiche. Questa regione, famosa per il suo Prosecco e per le sue radici storiche, offre anche una varietà di esperienze culinarie che spaziano dai ristoranti stellati alle accoglienti trattorie familiari.

In questa guida, ci immergeremo nel cuore della ristorazione trevigiana, presentando alcune delle insegne più rinomate e apprezzate della zona. Dalla storica "Locanda Baggio" ad Asolo, dove la famiglia Baggio ha elevato l'arte della ristorazione di qualità, alla "Le Corderie" a Cornuda, un moderno edificio che un tempo era un opificio per la lavorazione della canapa. Non mancano poi le lussuose esperienze come "La Corte dell’Hotel Villa Abbazia" a Follina o l'innovativa "Nidaba" a Montebelluna, una birreria che ha fatto storia.

Ogni ristorante menzionato in questa guida racconta una storia, unisce tradizione e innovazione, e offre un viaggio culinario unico attraverso i sapori autentici del Trevigiano. Che siate alla ricerca di piatti tradizionali o di avventure gastronomiche contemporanee, Treviso ha qualcosa da offrire a tutti i palati. La lista parte dal punteggio più alto a scalare, (il numero è il punteggio, I le forchette)

Nidaba - MONTEBELLUNA [TV]

punteggio: 3 boccali

Descrizione: Il locale che i fratelli Andrea e Daniela De Bortoli hanno fondato nel 1979, più che una storica birreria è un mondo in continuo movimento.

Le Cementine - RONCADE [TV]

Punteggio: 82 II

Descrizione: Il ristorante dei fratelli Alajmo nella tenuta del campus H-Farm.

Locanda Baggio - ASOLO [TV]

Punteggio: 82 II

Descrizione: La famiglia Baggio, da generazioni vocata alla ristorazione di qualità, guida questa insegna. Il menu gioca tra nuove idee e richiami al passato.

La Corte dell’Hotel Villa Abbazia - FOLLINA [TV]

Punteggio: 82 II

Descrizione: Un lussuoso relais nel centro di Follina ospita questo ristorante dove charme, buongusto e cucina d’autore si fondono armoniosamente.

Feva - Castelfranco Veneto [TV]

Punteggio: 81 II

Descrizione: Un bel locale, a pochi passi dalle mura del castello di Castelfranco. Accogliente il dehors esterno, affacciato da un lato sulle vetrate della cucina a vista. Nicola Dinato è uno chef esperto che ama rivisitare i piatti classici e della tradizione veneta con eleganza e senza forzare la mano.

Da Gigetto - MIANE [TV]

Punteggio: 81 II

Descrizione: Una solida insegna nel panorama gastronomico trevigiano gestita da oltre mezzo secolo dalla famiglia di Luigi Bortolini.

Vite - VILLORBA [TV]

Punteggio: 81 II

Descrizione: Un locale innovativo negli ambienti e nello spirito. A scombinare le carte la creatività del cuoco.

Seda del Colonia Resort - VITTORIO VENETO [TV]

Punteggio: 81 II

Descrizione: RISTORANTE. Nei pressi del casello autostradale di Vittorio Veneto sud, una vera oasi di relax e di piaceri gastronomici.

La Paterna - GIAVERA DEL MONTELLO [TV]

Punteggio: 79 I

Descrizione: Agriturismo dal 2008, ristorante dal 2016. Proposta moderna, dove la valorizzazione della materia prima è fondamentale.

Pierre Trattoria Sartoriale - TREVISO

Punteggio: 78 I

Descrizione: Luca Tartaglia, poco più di 30 anni, ha già una valigia piena di ricordi e di esperienze.

Le Corderie - CORNUDA [TV]

Punteggio: 77 I

Descrizione: Le “corde” a cui rimanda l’insegna sono quelle che venivano fabbricate in quello che una volta era un opificio per la lavorazione della canapa.

La Rosta - QUINTO DI TREVISO [TV]

Punteggio: 77 I

Trattoria Argentina - REFRONTOLO [TV]

Punteggio: 66

Descrizione: Il locale della famiglia Kelm da oltre dieci anni è un punto di riferimento per tutta la zona.

Osteria Dai Mazzeri - FOLLINA [TV]

Descrizione: Insegna dalla solida gestione familiare che sta facendo la storia della buona ristorazione trevigiana.

Brunello - ZERO BRANCO [TV]

Descrizione: Una solida gestione familiare caratterizza questa insegna.

Charta eat & drink - SILEA [TV]

Descrizione: La formula è contemporanea: colazione, aperitivo, pranzo e cena.

Le Beccherie - TREVISO

Descrizione: Storica insegna nata nel 1939. Qui tradizione vuole che sia nato, negli anni Settanta il tiramisù.

La Proseccheria ai Soffioni - TREVISO

Descrizione: Suggestivo indirizzo situato in pieno centro all’interno del Palazzo dei Trecento.

Alla Cima - VALDOBBIADENE [TV]

Descrizione: Piacevole e accattivante casolare a gestione familiare.

Locanda Sandi - VALDOBBIADENE [TV]

Descrizione: All’interno di un’antica dimora colonica restaurata.

LA GUIDA 2024

Arriva puntale come sempre la fotografia più autorevole ed aggiornata della ristorazione italiana: è Ristoranti d’Italia 2024, la nuova Guida del Gambero Rosso giunta alla sua 34°edizione. Sono 2.485 le insegne recensite, con 324 novità. Migliori chef della ristorazione italiana sono Massimo Bottura e Niko Romito entrambi con un punteggio di 96 centesimi, raggiunti appena sotto da Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Gianfranco Vissani.