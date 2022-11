I migliori ristoranti a Treviso e in Veneto premiati dalla Guida Michelin

La Guida Michelin 2023 annovera 38 nuove stelle italiane con Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo che conquista la terza ed entra nel ristretto club dei 12 tristellati.

Con un numero eccezionale di stelle la nuova Guida Michelin mostra un record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest'anno più che mai, ancora tanti giovani chef premiati con le stelle, anche in piccole località di provincia.

La 'bibbia' degli amanti della buona cucina ha complessivamnete 385 ristoranti 'stellati'. Tra le novità occorre menzionare anche 19 nuove stelle verdi per la sostenibilità, assegnate a quei ristoranti che sono modello di riferimento per la gastronomia sostenibile.

Gli stellati in Veneto

TREVISO

Gellio - Oderzo *

VICENZA

Casin del Gamba - Altissimo *

Damini Macelleria&Affini - Arzignano *

La Tana Gourmet - Asiago *

Acqua Crua - Barbarano Vicentino *

La Peca - Lonigo **

La Favellina - Malo *

Spinechile - Schio *

Matteo Grandi - Vicenza *

VERONA

Oseleta - Cavaion Veronese *

Vecchia Malcesine - Malcesine *

Famiglia Rana - Oppeano * (N)

La Cru - Romagnano *

Amistà - San Pietro in Cariano*

12 Apostoli - Verona *

Casa Perbellini - Verona **

Il Desco - Verona *

PADOVA

Lazzaro 1915 - Pontelongo *

Le Calandre - Rubano ***

Storie d'Amore - Borgoricco *

VENEZIA

Antica Osteria Cera - Campagna Lupia **

San Martino - Scorzè *

Glam Enrico Bartolini - Venezia **

Località - Venezia *

Ristorante Oro - Venezia *

Quadri - Venezia *

Glicine - Venezia *

Venezia - Venezia/Burano *

BELLUNO

Tivoli - Cortina d'Ampezzo *

SanBrite - Cortina d'Ampezzo *

Dolada - Pieve d'Alpago *

Locanda San Lorenzo - Pous d'Alpago *

Non confermano la stella

Stube Gourmet - Asiago

La veranda del color - Bardolino

Feva - Castelfranco Veneto

La Stella Verde

La Peca - Lonigo

La tana Gourmet - Asiago

I Bib Gourmand 2023

Michelin ha segnalato anche 22 ristoranti "Bib Gourmand", dove cioè mangiar bene a costi più alla portata di tutti:

Col San Martino (TV) - Locanda Da Condominio

S. Polo di Piave (TV) - Gambrinus

Sernaglia (TV) - Dalla Libera

Valdobbiadene (TV) - Tre Noghere

Arcugnano (VI) - Trattoria Da Zamboni

Marostica (VI) - La Rosina

Sandrigo (VI) - Palmerino, il Baccalà a Sandrigo

Affi (VR) - Locanda Moscal (N)

Negrar (VR) - Trattoria alla Ruota

S. Giorgio in Valpolicella (VR) - Dalla Rosa Alda (N)

Velo Veronese (VR) - 13 Comuni

Verona - Al Bersagliere

Verona - Osteria Mondo d'Oro (N)

Villa Albarè (VR) - Osteria dei Coghi. (N)

Mirano (VE) - Da Flavio e Fabrizio "Al teatro"

Pianiga (VE) - Trattoria Da Paeto

Belluno - Al Borgo

Feltre (BL) - Aurora

Galliera Veneta (PD) - Al Palazzon

Trebaseleghe (PD) - Baracca Storica Hostaria

Casier (TV) - Alla Pasina

* - indica le stelle

N - indica le new entry

Le tre stelle in Italia

Qui l'elenco completo delle tre stelle: Norbert Niederkofler al st. Hubertus di San Cassiano (BS); Chicco e Bobo Cerea Da Vittorio a Brusaporto (Bg); Nadia e Giovanni Santini del Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mn); Niko Romito al Reale di Castel di Sangro (Aq); Riccardo Monco e Annie Féolde all'Enoteca Pinchiorri di Firenze; Enrico Bartolini al Mudec di Milano; Massimo Bottura all'Osteria Francesca di Modena; Heinz Beck alla Pergola di Roma; Massimiliano Alajmo e Le Calandre di Rubano (Pd); Mauro Uliassi a Senigallia (An).

Le regole per ottenere le stelle sono tutte nella performance dei piatti riassunte nei famosi 5 criteri. Cioè:

qualità del prodotto

tecnica

personalità dello chef

rapporto qualità prezzo

regolarità