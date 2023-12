Migliori vini trevigiani, la classifica

Il Gambero Rosso ha svelato i vini premiati del Veneto con i Tre Bicchieri, massimo riconoscimento all'eccellenza vitivinicola della regione. Verona la fa da padrona, ma Treviso si distingue per i suoi bianchi prestigiosi. La nuova edizione della guida al buon bere ha dato il massimo riconoscimento a sette produttori. Nel cuore del Veneto, tra le dolci colline trevigiane, si snoda un territorio vitivinicolo di straordinaria bellezza. Questa zona, celebre per la produzione del Prosecco Superiore, regala vini di inconfondibile eleganza e raffinatezza, capaci di raccontare, in ogni sorso, la complessità e la varietà del terroir da cui provengono. Hanno ottenuto i Tre bicchierri 7 prestigiose cantine trevigiane.

Migliori vini Treviso

Ogni bottiglia proveniente dalle Rive di Conegliano Valdobbiadene è un racconto, un viaggio attraverso vigneti storici, sapori autentici e la passione di chi, ogni giorno, coltiva queste terre con dedizione e amore. I vini qui presentati sono espressione di un territorio che continua a sorprendere e affascinare, offrendo etichette che sono un autentico tributo alla ricchezza e alla diversità del mondo vitivinicolo trevigiano.

Cartizze Brut La Rivetta 2022 – Villa Sandi : Un vino proveniente dal cuore del territorio storico del Prosecco, specificamente dalla micro-zona di Cartizze. Notato per la sua alta concentrazione minerale.

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2022 – BiancaVigna : Un vino extra brut che offre un'esperienza gustativa unica, proveniente dalle Rive di Ogliano.

Montello Colli Asolani Il Rosso dell'Abazia 2019 – Serafini & Vidotto : Un rosso ricco e corposo proveniente dai Colli Asolani, noto per i suoi intensi aromi fruttati.

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore 2022 – Graziano Merotto: Un Brut distintivo proveniente dalle Rive di Col San Martino, creato come omaggio al fondatore.

Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vign. Giardino 2022 – Adami : Un vino asciutto e aromatico proveniente dalle Rive di Colbertaldo, noto per la sua freschezza e mineralità.

Valdobbiadene Rive di Farrò Extra Brut Particella 232 2022 – Sorelle Bronca : Un extra brut unico proveniente dalle Rive di Farrò, noto per la sua complessità e profondità di sapore.

Valdobbiadene Rive di S. Pietro di Feletto Brut Ai Boschi XXIII 2022 – Andreola: Un Brut elegante e raffinato proveniente dalle Rive di San Pietro di Feletto, apprezzato per la sua finezza e equilibrio.

TRE BICCHIERI GAMBERO ROSSO - VENETO

In questo viaggio attraverso i "Tre Bicchieri 2024" del Veneto, si celebra non solo la qualità e l'eccellenza dei vini della regione ma anche la capacità dei produttori di mantenere viva la tradizione, innovando e sorprendendo anno dopo anno gli appassionati e gli esperti del settore.