San Liberale, fiori d'arancio per il ciclista Mikkel Frolich Honorè

Lei è un’ex giocatrice professionista oggi manager nell'Olimpia Armani, lui un ciclista professionista della Quick-Step Alpha Vinyl Team. 29 anni lei, 25 lui. Si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Liberale, a Treviso, con la cerimonia religiosa officiata da don Paolo Giacomazzo. La cerimonia si è poi conclusa al Castello di Collalto per il pranzo e la festa, dove i nonni materni della sposa, Camillo Ruggeri (e comandante della polizia municipale di Treviso ed ex segretario dell’Unione Ciclisti Trevigiani) e Assuntina Soligo, si sono conosciuti il 25 aprile di cinquant'anni fa.

C’erano tanti campioni del presente e del passato: l’ex campione del mondo Cadel Evans (si è aggiudicato il campionato del mondo di ciclismo su strada nel 2009 a Mendrisio e il Tour de France nel 2011, oltreché la Freccia Vallone 2010 e, nel 2011, Tirreno-Adriatico e Tour de Romandie), il danese Alexander Kamp, Andrea Baggioli, Mattia Cattaneo e l’ex campione italiano e maglia rosa Giorgio Gasparotto. La scintilla è scoppiata durante una gara a, Vertova, nel bergamasco nel 2015. Da allora Mery e Mikkel fanno coppia fissa dividendosi tra Milano, città di residenza di lei, e Melide comune nel Canton Ticino in cui abita lui. Gli appassionati di ciclismo ricordano la romantica richiesta durante la tappa della cronometro da Conegliano a Valdobbiadene il 17 ottobre 2020 con l'immancabile anello. Il ciclista danese è arrivato in chiesa con un abito a firma Armani, mentre Marilisa ha scelto un abito color madreperla con velo lungo. Testimone per la sposa è Alessandro Minotto, gioielliere. I testimoni di Mikkel sono stati Lars e Maria.