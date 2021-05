Novità alla Mostra dei Vini di Collina a Feletto: scopri tutto il programma

La “Mostra dei Vini di Collina Rua di Feletto” è nata con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare i vini del Feletto e delle zone limitrofe mediante degustazioni del prodotto genuino e caratteristico nella sua zona di produzione. Quella dal 29 maggio al 13 giugno 2021 è una edizione speciale, si festeggia il 50° anno, e vista la pandemia in corso la mostra si rinnova.

Le degustazioni - non ci sarà il solito capannone dove mangiare e bere, ma degli itinerari che si snoderanno tra cantine e ristoranti della zona dove ci si potrà accomodare sotto la pergola e gustare le specialità tipiche. Questo per aiutare le attività penalizzate dalla chiusura e far scoprire le bellezze e le bontà del territorio ai visitatori, una distesa di vigneti che disegnano le colline con geometrie quasi perfette sulle quali sorgono piccoli borghi, antiche pievi e vecchi casolari.

I percorsi - ci saranno passeggiate tra vigneti e colline in bici e nordic walking, vespa, auto storiche. Si scoprirà il territorio del Feletto, si potrà ammirare l’ampia zona di colli armoniosi che fa da corona alla cittadina di Conegliano.

Gli scrittori - arriva “Parole in bicchiere”, sei serate con scrittori importanti.

La mostra - al centro di tutta la manifestazione resteranno, ovviamente, i migliori vini, dai più celebri a quelli tutti da scoprire, che si producono nelle terre del Prosecco. Nella curata sala degustazione allestita alla Rua, produttori locali ed esperti sommelier accompagneranno in un affascinante percorso gustativo. Dalla nutrita lista degli espositori, il visitatore può selezionare i vini che desidera degustare lasciandosi poi guidare nella scoperta di profumi e aromi.

PROGRAMMA 50^ MOSTRA DEI VINI DI COLLINA

EDIZIONE 2021

Sabato 29 Maggio

Ore 18.00 Inaugurazione 50^ Mostra dei Vini di Collina nella terra delle DOCG con la partecipazione della “1906 Feletto Band” di San Pietro di Feletto.

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 21.00 I Rassegna Letteraria “Parole in un bicchiere”. Incontro con l’autore Gianluca Arrighi.

Domenica 30 Maggio

Ore 9.00 Partenza dal Piazzale Municipio del Tour E-Bike “Energia & Natura”. Info e prenotazioni: www.prolocosanpietrodifeletto.it

Ore 9.00 Partenza da Piazza Donatori del Sangue – Santa Maria di Feletto de “Passeggiata tra Arte e Natura nel cuore del Feletto”

info e prenotazioni: info@aregoladarte.info

Ore 12.30 Pranzo c/o lo stand della Pro Loco a base di Spiedo d’Altamarca esclusivo per i partecipanti al Tour E-Bike “Energia & Natura” .

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 20.30 Cena con abbinamento dei vini presenti in Mostra c/o Ristorante Locanda al Sole – Rua di Feletto (prenotazioni c/o Ristorante Locanda al Sole al n. 0438/486040).

Lunedì 31 Maggio

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 21.00 I Rassegna Letteraria “Parole in un bicchiere”. Incontro con l’autore Luigino Bravin c/o la Cantina Sommariva Palazzo Rosso di Santa Maria di Feletto

Martedì 1 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 20.30 Cena con abbinamento dei vini presenti in Mostra c/o la Trattoria da Sabrina - Bagnolo (prenotazioni c/o Trattoria da Sabrina al n. 0438/486235).

Marcoledì 2 Giugno

Ore 8.30 Partenza dal Piazzale Municipio della passeggiata Nordic Walking “Escursione tra natura, arte e storia”. Info e prenotazioni : info@nordicwalkingaltamarca.it.

Ore 12.30 Pranzo c/o lo stand della Pro Loco a base di Spiedo d’Altamarca esclusivo per i partecipanti alla passeggiata Nordic Walking.

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Giovedì 3 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 20.30 Cena con abbinamento dei vini presenti in Mostra c/o il Ristorante La Postina – Santa Maria di Feletto (prenotazioni c/o Ristorante La Postina al n. 0438/784465).

Venerdì 4 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 21.00 I Rassegna Letteraria “Parole in un bicchiere”. Incontro con l’autore Paolo Malaguti c/o la Cantina Il Colle di San Pietro di Feletto.

Sabato 5 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 21.00 I Rassegna Letteraria “Parole in un bicchiere”. Incontro con l’autore Alessandro Toso e Special Guest Cristina Chinaglia c/o Piazzale Municipio.

Domenica 6 Giugno

Ore 10.00 Partenza dal Piazzale Municipio del Giro “Vespe in Collina”. Info e prenotazioni: info@vespaclubconegliano.it.

Ore 12.30 Pranzo c/o lo Stand della Pro Loco a base di Spiedo d’Altamarca esclusivo per i partecipanti al Giro “Vespe in Collina”.

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 20.30 Cena con abbinamento dei vini presenti in Mostra c/o il Ristorante Il Tucano – Santa Maria di Feletto (prenotazioni c/o Ristorante Il Tucano al n. 327/8668671).

Lunedì 7 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione.

Ore 20.30 Serata a tema “Choco-Wine” a base di cioccolato con abbinamento dei vini presenti in Mostra a cura del Mastro Cioccolatiere “Mirco Della Vecchia”.

Martedì 8 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 20.30 Cena “Il gusto della tradizione” a base di salumi e insaccati c/o la Cantina Toffoli - Refrontolo in collaborazione con la macelleria – salumeria D’Altoè Roberto.

Mercoledì 9 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 20.30 Cena “A tavola con i formaggi” a base di formaggi con abbinamento dei vini presenti in Mostra c/o la Cantina Le Manzane - Bagnolo. In collaborazione con la Premiata Latteria Perenzin e la Letteria di Branzi (BG).

Giovedì 10 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 20.30 Cena con abbinamento dei vini presenti in Mostra c/o il Ristorante Cà del Poggio (prenotazioni c/o Ristorante Cà del Poggio – Rua di Feletto al n.0438/486795).

Venerdì 11 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 21.00 I Rassegna Letteraria “Parole in un bicchiere”. Incontro con l’autore Andrea Molesini c/o B&B Alle Zagare – Refrontolo.

Sabato 12 Giugno

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 21.00 I Rassegna Letteraria “Parole in un bicchiere”. Incontro con l’autore Andrea Gerosa c/o la Cantina Moretvini – Santa Maria di Feletto.

Domenica 13 Giugno

Ore 9.00 Partenza dal Piazzale Municipio de “La classe senza tempo”, Giro di Auto Storiche. Info e prenotazioni: info@clubserenissimastorico.it.

Ore 12.30 Pranzo c/o lo stand della Pro Loco a base di Spiedo d’Altamarca esclusivo per i partecipanti al Giro “La classe senza tempo”.

Ore 19.00 Apertura sala degustazione e stand.

Ore 23.00 Chiusura 50^ edizione Mostra dei Vini di Collina.

SAN PIETRO DI FELETTO

Collocato a ridosso della dorsale Pedemontana sui soleggiati colli che si scorgono a nord di Conegliano, San Pietro di Feletto offre al visitatore un panorama mozzafiato sulle colline del Prosecco, soprattutto dal porticato della famosa ed importante Antica Pieve di San Pietro, di epoca longobarda. La Pieve si presenta con una facciata a salienti, davanti alla quale si apre un ampio porticato medievale, sotto il quale sono custoditi preziosi affreschi. Tra questi, da citare sono il celebre “Cristo della domenica”, di cui esistono solo una decina di esemplari simili nel mondo, e la “Madonna con bambino tra i santi”, importante per un particolare iconografico molto raro, quello di Gesù Bambino che succhia il latte da una vescica, probabilmente ispirato alle usanze delle povere famiglie di un tempo. Nel periodo antecedente la civiltà romana, la chiesa pievana ebbe un ruolo centrale, grazie anche alla fonte battesimale presente al suo interno, diventando una delle più antiche della diocesi di Vittorio Veneto.

