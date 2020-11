Cantina Pizzolato: a Natale una bottiglia di design

M-USE è una nuova tipologia di bottiglia in vetro leggero, nata con un nome che racchiude dentro di sé svariati significati, sia la musa ispiratrice della bellezza e dell’arte sia il Multi-Uso, unire il design alla bottiglia perchè essa divenga un oggetto di valore da non buttare.

Un progetto quello di M-Use che comprende un’attenzione ad ogni elemento della sua filiera produttiva: dall’uva sana al vino biologico, dalla bottiglia diamantata in vetro leggero al suo cartone completamente in carta riciclata.

Per il Natale 2020 è stato pensato un cofanetto contenente uno spumante biologico Rosato Extra Dry nella bottiglia ‘M-use con un tappo in vetro per riutilizzarla, ad esempio, come bottiglia per l’acqua, e un set di sei bicchieri.

Un oggetto usato solitamente come “contenitore del vino” assume un altro “abito” e un’altra vita. Tanti sono i riusi promossi dall’azienda Cantina Pizzolato per sensibilizzare al concetto importantissimo di riuso, oggi più che mai: dal prezioso porta gioielli in camera, al porta sali da bagno o spezie in cucina, dalla creazione di lampade all’abat-jour dove i riflessi di luce creano un’atmosfera romantica.

L'idea è :"Gustati il Rosè di M-Use e poi rendi CHIC la tua tavola utilizzandola anche COME BOTTIGLIA DELL'ACQUA! Alcune idee di come riutilizzare la nostra nuova bottiglia M-Use? Dopo l'abat-jour, ecco che entriamo in cucina facendola diventare il nostro porta spezie preferito!"

Secondo un recente rapporto prodotto dal World Wide Fund for Nature la quantità di plastica prodotta ogni anno nel mondo è di 396 milioni di tonnellate, di cui 100 milioni finiscono dispersi nell'ambiente a causa della scorretta gestione della filiera di questo materiale.

Nella consapevolezza che la responsabilità di contenere questi dati allarmanti stia in capo ai singoli ma anche e soprattutto alle aziende, la Cantina Pizzolato di Treviso, considerata una delle aziende leader nella produzione e esportazione di vino biologico e da sempre impegnata a sostegno dell’ambiente, ha assunto nel suo Bilancio Sociale impegni importanti contro lo spreco della plastica e a favore del riuso e del riciclo dei materiali.

È da questo spirito che nasce il Progetto M-use, un insieme di iniziative e attività 100% green messe in campo dall’azienda, dall’uva alla bottiglia fino alla sua confezione.

Questa nuova bottiglia nasce per non essere buttata, bensì riutilizzata seguendo il principio di “vuoto a guadagnare” invece che di vuoto a perdere.

Con questa iniziativa Cantina Pizzolato, che dal 1985 ha compiuto la scelta di vivere in armonia con l’ambiente attraverso un lungo percorso dedicato alla produzione biologica, certificata dal 1991, intende proporre ai suoi clienti un regalo responsabile capace di coniugare la bellezza del design, la piacevolezza delle bollicine con l’impegno concreto all’utilizzo responsabile delle risorse.