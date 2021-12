Natale 2021: i migliori regali a meno di 20 euro

ll Natale si avvicina, e anche se tutti avremmo il desiderio di rendere felici amici e parenti con regali strabilianti, non sempre se ne ha la possibilità economica. Ma niente paura! Grazie a questa guida, infatti, troverete idee regalo a basso costo, belle e originali per tutti i gusti, dei penierini originali e divertenti senza svuotare il portafoglio! Con consegna a domicilio, così non si perde tempo nel traffico.

Orologio al quarzo da tasca in stile vintage

Per uno stile unico e di classe, l'orologio da taschino di BestFire è un'ottima idea regalo di Natale per chi ama gli oggetti classici e tradizionale. Dotato di movimento al quarzo e con una superficie liscia ed estremamente lucida, questo orologio in stile vintage è leggero e comodo da portare in tasca (diametro della cassa circa 4,7 cm; peso 53 g), ha un quadrante bianco con lancette di ore, minuti e secondi, una regolazione dell’orario facile ed intuitiva e un pulsante di rilascio della cassa. Inoltre, è disponibile in tre colori diversi (nero, bianco e oro) e viene spedito con una catena in acciaio inox lunga 37,5 cm e una pellicola antigraffio ma senza confezione regalo.

Scoprilo su Amazon.it a 13,99€

Guanti invernali touch screen unisex

I guanti touch screen sono un regalo sempre gradito, risultando utilissimi per tutti coloro che vogliono tenere al caldo le mani senza dover rinunciare ad utilizzare lo smartphone! I guanti marcati Aotlet sono leggeri e pratici ma allo stesso tempo caldi e confortevoli. Realizzati in tessuto morbido e delicato con cuciture solide, il pollice, l'indice e il dito medio dei guanti sono rivestiti con materiale conduttivo con sensibilità touch screen, che funziona perfettamente e consente di utilizzare liberamente lo smartphone, l'iPad o altri dispositivi con uno schermo tattile intelligente, risparmiando la fatica di togliersi i guanti. Inoltre, questi guanti sono dotati di una fodera interna, per tenere bene al caldo le mani, e di polsini con cerniera, che permette ai guanti di rimanere al loro posto, e sono impermeabili e anti scivolo, grazie al gel di silicone triangolare presente sul palmo.

Scoprilo su Amazon.it a 14,99€

Cofanetto One Night in New York di Maybelline

Perfetto da regalare a ragazze e donne che amano stupire anche solo con lo sguardo, il cofanetto di Natale in edizione limitata di Maybelline New York si compone di una pochette oro rosa al cui interno troverai la matita occhi LineRefine Expression Kajal e il mascara The Falsies. La matita occhi è un kajal nero e waterproof molto facile da applicare, mentre il mascara a lunga tenuta The Falsies ha una formula a lunga tenuta arricchita con Pro-Kera e Fibre che regala ciglia più lunghe e folte, per uno sguardo sensazionale che dura tutta la notte!

Scoprilo su Amazon.it a 13,99€

Penna multifunzione per amanti del tuttofare

Gadget divertente e molto utile, perfetto come idea regalo per gli appassionati del bricolage e del tutto fare, quella di Hongred è una penna multifunzione dotata di diverse funzioni aggiuntive, molto utili e interessanti: righello in 5 diverse scale, una livella a bolla, due piccoli cacciavite (uno piatto e uno a croce), una estremità con gommino per touch screen e una clip tascabile, oltre a 4 ricariche di inchiostro per la penna. Realizzata con forma esagonale che ne impedisce il rotolamento, è disponibile in tre colori (nero, bianco e giallo) ed è di ottima qualità: approvatissima!

Scoprilo su Amazon.it a 11,99€

Set di due portachiavi magnetici Kissing Pig

Il set marcato Fooni è un pensierino divertente ed originale, perfetto da regalare alla propria metà, che si compone di due portachiave magnetici e staccabili a forma di maialini innamorati, uno di colore nero e uno rosa. Realizzati in lega di zinco e metallo, i portachiave sono resistenti e perfettamente realizzati e vengono inviati una confezione regalo curata color rosso Natale.

Scoprilo su Amazon.it a 9,89€

Zainetto monospalla con porta USB

Realizzato in poliestere robusto, resistente e idrorepellente, questo zainetto ha un eccellente rapporto qualità prezzo e può essere comodamente utilizzato come zaino monospalla, portato sul petto o come borsello da viaggio. Perfetto per trasportare comodamente piccoli oggetti ed effetti personali, le tasche esterne con cerniere in metallo e i numerosi scompartimenti interni consentono di tenere tutto in ordine, ed è dotato di fibbia dal design antifurto e tracolla regolabile. Inoltre, questo zainetto è disponibile in 9 colori diversi ed è dotato di una porta esterna USB, con due cavi inclusi (Lightning/I-Phone e Micro-Usb/Android), da collegare ad una power bank per poter comodamente ricaricare il proprio smartphone senza dover aprire lo zaino.

Scoprilo su Amazon.it a 15,29€

Set di 4 Pezzi Mini Portamonete in Tela

Perfetto per un pensierino di Natale a colleghe e amiche, questo set si compone di 4 borsellini coloratissimi a tema fenicottero. Realizzati in morbida tela, le dimensioni (12cm x 9cm circa) li rendono comodissimi da tenere in borsa o in tasca per trasportare contanti, chiavi di casa, piccoli oggetti ma anche per riporre le mascherine chirurgiche o in stoffa quando non devono essere indossate. Inoltre, ogni borsellino ha una fantasia diversa, una chiusura con cerniera e una fodera interna.

Scoprilo su Amazon.it a 12,99€

Salvadanaio con counter automatico digitale

Idea regalo perfetta per chi ama tenere tutto sotto controllo, ma anche per insegnare ai più piccoli come risparmiare i propri soldini, questo salvadanaio è realizzato in plastica trasparente resistente ed è dotato di un coperchio con schermo LCD che memorizza e calcola il valore delle monete inserite al suo interno (funziona solo con Euro). Con una capienza di 1,8L, può contenere circa 800-1000 monete, funziona con 2 pile AA (non incluse), ha due comandi +/- sul coperchio per poter inserire anche manualmente il valore delle monete inserite (utile anche se si desidera inserire delle banconote) ed è coperto da una garanzia di 2 anni.

Scoprilo su Amazon.it a 16,99€

Cofanetto regalo con 5 bombe da bagno fatte a mano

Il cofanetto di Bomb Cosmetics è l'idea regalo perfetta per chi ama coccolarsi con un bel bagno caldo e profumi rilassanti. Realizzate a mano, cruelty free e miscelate con oli essenziali puri e burri naturali, le bombe da bagno sono decorate con fiori secchi e applicazioni naturali, sono colorate e profumatissime e sono confezionate in un bellissimo pacchetto regalo.

Scoprilo su Amazon.it a 12,99€

Zerbino Star Wars "Welcome to the Dark Side"

Idea regalo perfetta per gli amanti di Star Wars, questo zerbino si caratterizza per la scritta a contrasto in alta risoluzione "Welcome to the Dark Side"( Benvenuti al Lato Oscuro). Dal design moderno e curatissimo questo zerbino (60 x 40 cm) è realizzato in fibra di cocco, un materiale naturale rinnovabile che lo rende robusto, resistente e anche ecologico, ed è dotato di fondo antiscivolo in PVC e di una stampa nitida e ben realizzata di Darth Vader.

Scoprilo su Amazon.it a 24,28€

Calzini unisex per giocatori accaniti

Questi calzini unisex sono l'idea regalo perfetta per tutti gli appassionati di video games e giochi online. La divertente stampa "Do Not Disturb - I'm Gaming" (Non disturbare - Sto giocando) è realizzata in materiale antiscivolo mentre i calzini sono in 100% cotone, caldo, morbido e traspirante. Inoltre, risultano abbastanza elastici (si adattano alle taglie da 38 a 46), sono disponibili in 2 colori diversi e possono essere lavati a mano o con lavaggio delicato in lavatrice.

Scoprili su Amazon.it a 11,98€

Bottiglia con bicchiere XXL

Idea regalo divertente, perfetta per gli amanti del vino - ma anche di qualunque altra bevanda-, questa bottiglia con maxi bicchiere (dimensioni 28,7 cm x 7 cm, capacità 750 ml) ti permette di bere il tuo vino preferito con stile e in modo divertente! Inoltre, è realizzata in vetro trasparente, può essere utilizzata anche come caraffa o decanter ed è confezionata in una scatola curata perfetta da regalare. Nella confezione, infine, sono compresi anche un pennarello per personalizzare la bottiglia con scritte o disegni e delle perle in acciaio inossidabile per la pulizia.

Scoprilo su Amazon.it a 19,99€

Tazza divertente per chi pretende il silenzio appena sveglio

Simpatica e divertente, la tazza di Mugffins è il regalo di Natale perfetto per chi ama iniziare la giornata in religioso silenzio. Resistente, curata e ben fatta, questa tazza è realizzata in ceramica di ottima qualità e lo speciale inchiostro con cui è decorata permette anche di utilizzarla in microonde e lavarla in lavastoviglie senza rischio che si rovini. Il regalo giusto per guadagnarsi il sorriso delle persone amate!

Scoprilo su Amazon.it a 12,95€

Localizzatore di oggetti: mai più senza chiavi!

Questa è l'idea regalo definitiva per tutti coloro che passano ore a cercare chiavi, portafoglio e oggetti vari, senza avere idea di dove siano; il localizzatore di JTD, infatti, è dotato di un telecomando trasmettitore e 4 ricevitori, che possono essere applicati a tutti gli oggetti dalla facile sparizione, come chiavi, telecomandi, portafogli, occhiali, ecc..

Una volta applicati i ricevitori agli oggetti, basterà premere il pulsante del colore corrispondente sul telecomando trasmettitore, così da attivare l'allarme sonoro e luminoso che vi guiderà fino all'oggetto cercato. Il telecomando, inoltre, è dotato di una torcia a LED incorporata e di 4 grandi tasti colorati (corrispondenti ai 4 ricevitori), ha una gamma di trasmissione di 30 metri all'aperto, allarme con livello sonoro di 80 db e necessita di 1 batteria CR2032. Nella confezione sono compresi: 1 Trasmettitore, 4 Ricevitori, 4 batterie CR2032, 2 batterie AAA da 1.5V, 4 Portachiavi, 1 Base e 1 Manuale d'uso.

Scoprilo su Amazon.it a 21,99€

Cocktail Garden Kit con 6 varietà di piante aromatiche da cocktail da coltivare

Il kit di Plant Theatre è il regalo perfetto per chi ama coltivare ingredienti naturali e particolari per dare vita a cocktail unici e buonissimi. Questo kit infatti contiene tutto il necessario per coltivare 6 piante aromatiche da cocktail e 18 ricette per cocktail originali con cui utilizzare le piante aromatiche da cocktail del proprio orto: una speciale selezione di semi per la coltivazione di piante e un'interessante varietà di aromi per creare e decorare le tue bevande preferite!

Adatti ad essere coltivati in giardino, su un balcone ma anche su un davanzale, la confezione contiene tutto l'occorrente per iniziare la coltivare il tuo orto di piante da cocktail, ovvero 6 vasi di torba per la coltivazione iniziale, 6 blocchi di torba che si espandono appena bagnati, 6 segna-piante, i consigli su semina e coltivazione e oltre a 18 ricette per cocktail originali, con foto dei cocktail e istruzioni complete. Infine, nella confezione troverai anche i semi delle seguenti varietà: 1 bustina di semi di cetriolino messicano (per aggiungere charme ai cocktail, grazie a queste "angurie" grandi come chicchi d'uva dal gusto di cetriolo, ma con accenti lime speziati), 1 bustina di semi di borragine blu (fiori blu luminosi, le foglie di borragine hanno l'odore e il gusto del cetriolo e del melone invernale, ma dall'aspetto molto più interessante), 1 bustina di semi di basilico americano (tradizionale sapore di basilico con una fresca nota di agrumi, un'erba rinfrescante dal gusto acidulo perfetta per le bevande estive), 1 bustina di semi di anice menta (gusto e aroma di liquirizia dolce), 1 bustina di semi di menta (menta rinfrescante dal netto sapore dolce, indispensabile per chi coltiva piante da cocktail) e 1 bustina di semi di melissa citronella (rinfrescante nota di agrumi, se pestate le foglie sprigionano un fresco profumo persistente e una sottile fragranza di limone).

Scoprilo su Amazon.it a 17,99€

Puzzle rompicapo per bottiglia di vino

Divertente ed originale, il puzzle di Le Délirant, marchio francese specializzato nei giochi in legno e rompicapo dal 2013, è un'idea regalo perfetta per chi ama mettersi alla prova, risolvere rompicapi ma anche godersi un buon bicchiere di vino. Da regalare insieme ad una bottiglia di vino (non inclusa nella confezione), con cui ricompensarsi una volta risolto il puzzle, questo rompicapo è realizzato in legno massello di acacia propinqua, è conforme alle norme CE ed è un prodotto eco-responsabile, partecipando al programma di riforestazione in partenariato con Pur-Project. Inoltre, è un rompicapo di livello 3 su 6, mediamente difficile da risolvere e che garantisce risate e divertimento, si adatta a tutte le dimensioni di bottiglie (compresi liquori, succhi di frutta e altre bevande analcoliche) e nella confezione sono presenti delle istruzioni in italiano per la soluzione del puzzle.

Scoprilo su Amazon.it a 19,90€