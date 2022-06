"Bambini!, bambini! aspettate": Casa del Caffè offre gelèe agli alunni dell'asilo

Sorpresa oggi, a Treviso è una calda mattinata sonnecchiosa in via Palestro, appena dietro il "salotto" di Piazza dei Signori, ma c'è un discreto via vai di "anta" che si gode la meritata pensione, all'apparenza affaccendati in chissà che incombenze urgenti, in realtà è una scusa per tirare al mezzodì.

E poi, all'improvviso, sbucano loro, vocianti, allegri, spensierati come solo l'infanzia sa essere. Si tengono per mano e guardano le maestre che, come pazienti ed attente conducono il variopinto 'gregge' verso la Pescheria, tutti con sgargiante maglietta rossa ed il cappellino blu oceano, la divisa dell'asilo Graziano Appiani di San Giuseppe. Ed ecco che, da uno degli storici negozi della zona esce lui, Davide Bonesso, titolare con la moglie Lory della Casa del Caffè , con un espositore pieno di freschissime gelèe alla frutta: "Bambini!, bambini! aspettate! ecco qua per voi! ".

E' subito sommerso da mille manine che si protendono verso il contenitore stracolmo di delizie - Calma,calma ce ne sono per tutti!!- rassicura sorridendo e fissa le maestre stupite, ma visibilmente felici, per questa sorpresa: "Cosa si dice? Grazie signore!".

Le maestre salutano e ringraziano ed il 'gregge' ciarliero e strafelice zampetta lento verso la Pescheria. Sarà per tutti un'avventura da raccontare al ritorno a casa.