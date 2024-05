Oggi 31 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 31 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

ARIETE: negli ultimi giorni avete spazzato via alcune situazioni difficili o avete dovuto discutere con persone dagli atteggiamenti poco chiari. Per quanto riguarda il lavoro sono in arrivo cambiamenti, siete in fase di recupero, vi sentite meglio e non cercate dispute o contrasti.

TORO: Cautela nei rapporti con gli altri, nelle relazioni con persone che in questi giorni potrebbero provocare disagi. Siete molto suscettibili e stanchi e questo si noterà. Resta il desiderio di apportare profondi cambiamenti alla vostra vita.

GEMELLI: Fate attenzione a questioni legate al fisico. Avete un buon cielo per incontri e relazioni e potreste anche concludere buoni affari grazie a Mercurio e Sole favorevoli.

CANCRO: Farete il punto della situazione soprattutto in amore dato che ci sono delle relazioni un po’ problematiche. Siete quindi divisi tra novità e conservazione, ma questo è una costante della vostra vita in tutti i campi.

LEONE: Molti di voi hanno una gran voglia di mettersi in gioco e esplorare il futuro con serenità, i soldi sono contati e la ricerca di guadagnare un pochino di più si fa sentire.

VERGINE: Avete una bella storia o vivere una bella emozione. Questo è un ottimo periodo per chi vuole viaggiare, ma va bene anche un trasferimento o un trasloco. Fate molta attenzione all’aspetto finanziario.

BILANCIA: Cercate di abbandonare il sentiero delle polemiche per costruire qualcosa di più. Siete stati un po’ fermi, ma ora state facendo sempre più passi verso una nuova strada e un nuovo orizzonte di vita.

SCORPIONE: La voglia di cambiamento vi riempie. Forse vi siete stancati di fare sempre le stesse cose, ma attenzione a non prendere strade troppo impervie e sconosciute.

SAGITTARIO: Tutti coloro che da anni lavorano nello stesso posto stanno aumentando il loro tasso di ribellione perché desiderano un maggiore contatto con il mondo. Il destino favorirà un cambiamento, all’inizio può sembrare molto difficile, ma il domani potrebbe essere davvero appassionante!

CAPRICORNO: Cercate sempre delle buone complicità e siete più contenti se avete accanto delle persone solidali, ma non dimenticate che alla fine viaggiate da soli in ogni scelta che fate, che può essere sicuramente condivisa con gli altri ma che vi mette comunque in primo piano, siete voi che decidete!

ACQUARIO: Cercate maggiore indipendenza, state anche provando a risolvere un problema personale, fate un passo alla volta con attenzione e tutto andrà meglio.

PESCI: Dovete ritrovare un po’ di intimità perduta. Chi vuole fare grandi progetti deve fare attenzione perché le polemiche con qualcuno sono sempre dietro l’angolo. Nuove storie e nuove emozioni in arrivo.

Almanacco

Il 31 maggio è il 151° giorno del calendario gregoriano. Mancano 214 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera la Visitazione della Beata Vergine Maria

Nati 31 maggio

Sei nato oggi? I nati il 31 maggio hanno spesso la fama di essere freddi e duri; in realtà, quando li si conosce meglio, si dimostrano più gentili, a volte sentimentali e persino dal cuore tenero. Sono persone sensate e decise ma molto polemiche. Energia e impegno caratterizzano qualunque gesto dei nati il 31 maggio. Sono molto sicuri di sé e hanno una propensione ai rapidi cambiamenti e una grande capacità di adattamento. Sono sempre in attività, a fare cose, visitare luoghi, riparare, avviare nuovi progetti. I nati il trentunesimo giorno del mese sono governati dal numero 4 (3+1=4) e dal pianeta Urano che li soggetta a improvvisi e violenti sbalzi d’umore.

1970 – Paolo Sorrentino: Regista di indiscusso talento, in coppia con l’inseparabile Toni Servillo rappresenta l’immagine del cinema italiano contemporaneo nel mondo.

1930 – Clint Eastwood: Nella galleria dei volti che universalmente potrebbero rappresentare la storia del cinema mondiale, il suo è tra i più significativi.

Scomparsi

1594 – Muore a Venezia (dove era nato) il pittore Jacopo Robusti, noto come il Tintoretto.

1962- Muore Adolf Eichmann, il militare tedesco delle SS che nella cosiddetta “soluzione finale” organizza il traffico ferroviario che trasporta gli ebrei ai vari campi di concentramento.

Accadde Oggi

