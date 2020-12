Inizia l'era dell'Acquario: oroscopo 2021 per tutti i segni

Il 2021 è un anno che ha una luce diversa. Forse perché viene dopo un 2020 buio e severo. Come ogni astrologo che si rispetti, Simon & the Stars, al secolo Simone Morandi – il più celebre astroblogger del cielo italico comincia con le buone notizie. «Il 2021 è l’anno zero di una nuova era: finalmente entriamo nell’età dell’Acquario, quella del progresso e della condivisione». L’anno del “Rinascimento” nel nome dei valori tipici del segno legati alla collettività e alla collaborazione. Ne è sicuro Simon & The Stars ora in libreria con L’Oroscopo 2021. Nel libro descrive minuziosamente l’anno che sta per iniziare segno per segno. Di seguito riportiamo un estratto delle anticipazioni.

A cosa andiamo incontro?

«All’inizio di una ricostruzione dopo un 2020 massacrante. La vera porta d'ingresso dell'Era dell'Acquario è il 21 dicembre, con la congiunzione di Giove e Saturno al grado zero. Un evento che non si verificava da 800 anni, e che non credo sia un casa coincida con la data fissata dall'Europa per esprimersi sul vaccino. Sarà un anno molto importante a livello globale per superare l’egoismo dei nazionalismi in nome di un bene superiore. Si verificherà un aspetto raro tra Giove, Saturno e Urano che si è già venuto a creare due volte negli ultimi 200 anni: nel 1861, anno dell'Unità d'Italia, e nei primi anni del 2000, quando è entrato in vigore l'Euro. Due casi in cui si sono messe in comune realtà con caratteristiche diverse per un interesse superiore. Il tema delle scelte sarà già forte da febbraio».

Cosa implicherà a livello personale?

«La ribalta dei valori dell’Acquario, legati alla collettività, e del Leone, suo opposto, che tende all’individualismo».

Quanto durerà l'Era dell'Acquario?

«Le Ere possono durare anche 2000 anni. Ora usciamo da quella dei Pesci, iniziata con Cristo. Dall’inizio dell’umanità se ne contano solo cinque, la prima è documentata è l'Era del Cancro. I primi influssi di quella dell’Acquario sono apparsi in coincidenza con la Rivoluzione Industriale. In quel Secolo c'è stato grande sviluppo della tecnologia e moti tendenti all'abbattimento dell'assolutismo. Concetti molto acquariani».

Quale eredità lascia il 2020?

«Un anno con caratteristiche astrologiche rarissime, pesante e significativo. Ci ha fatto capire, separandoci, l’importanza dello stare insieme mettendoci di fronte a un nemico comune. Un po' come il buio prima dell'alba, perché del problema sanitario ci liberemo ma non dovremo scordarne l'insegnamento».

Quali sono i Segni favoriti nel nuovo anno?

«Protagonisti saranno i segni d’Aria: Acquario, Gemelli e soprattutto Bilancia. Super favorita, si libera da tre anni infernali».

Quali meno?

«Il Leone e lo Scorpione, segni “fissi”, refrattari a buttar giù le proprie certezze e ripartire. Ma il 2021 gli darà la spinta per affrontare il cambiamento».

LE PREVISIONI 2021 PER TUTTI I SEGNI

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Ariete

Per l’Ariete inizia un anno di cambiamenti: è arrivato il momento di liberarsi dalla paura di sbagliare, di fallire e di deludere le aspettative. Bisogna osare! Il film scelto da Simon è Flashdance.Sì perché quest’anno cambia la scala delle priorità: in cima non ci sono più solo i successi e i riconoscimenti, adesso si punta al benessere, all’appagamento: devi fare quello che più ti piace. Sei pronto a metterti in gioco e a proporre le tue idee. Favoriti anche i nuovi incontri: quest’anno allargherai le tue conoscenze. Buone notizie anche sul piano professionale: il nuovo anno sorride a chi cerca un nuovo lavoro dopo il periodo difficile. L’amore, invece, riscopre la sua leggerezza: i veri protagonisti saranno i cuori solitari: questo può essere l’anno che cambia la vita sentimentale!

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Toro

Per i nati sotto il segno del Toro il film scelto è Lo stagista inaspettato. I nati sotto il segno del Toro, un pò come il protagonista della pellicola, hanno voglia di cambiamento e di ricominciare nel posto giusto. Molti vogliono affermare il proprio ruolo, non vogliono accontentarsi e hanno intenzione di puntare sempre più in alto. Altri, invece, vogliono cambiare e dare una svolta alla propria vita. Il Toro ha bisogno di qualcosa in più: vuole spezzare la monotonia di sempre. Ma è bene fare tutto con calma, anche in amore! Non bruciare le tappe anche se hai tutte le intenzioni di fare sul serio!

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli il film scelto è Julie & Julia. Quello di quest’anno che sta per arrivare sarà un cielo di grande ricostruzione. Ci saranno tante occasioni che ti porteranno altrove, in un luogo migliore dove potrai seguire le tue aspirazioni. Adesso si riparte con una marcia in più: devi metterti in gioco! Anche in amore questo è l’anno della chiarezza: o tutto o niente! Per i single saranno favoriti gli incontri soprattutto a febbraio, maggio e tra fine agosto e inizio settembre. I Gemelli sono il segno dell’allegria e della spensieratezza, due ingredienti che nel 2020 sono stati messi da parte. Ora è arrivato il momento di cambiare vita e di riprendersi in mano freschezza e curiosità che contraddistingue i nati sotto questo segno.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancroil film scelto è Mulan. Il 2021 è l’anno del “meritato riposo del guerriero” e le parole chiave sono: rinascita, leggerezza ed espressione personale. Tanti cambiamenti in arrivo, molti rappresentano un “ritorno a se stessi”. Sul piano professionale hai voglia di voltare pagina, di sperimentare e di valorizzare il tuo lato creativo. E’ un 2021 di netto miglioramento anche per l’amore e per le coppie che negli scorsi due anni hanno affrontato degli alti e bassi. Ora i nati sotto il segno del Cancro sono molto più forti e non hanno bisogno di corazze. E’ arrivato il momento di ritornare se stessi!

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, Simon ha scelto il film Ralph Spaccatutto. La prima regola di quest’anno è: fregarsene. Di quello che pensano gli altri e di come verranno viste le tue decisioni: è il momento di tirare fuori un pò di sano egoismo per rimettere al centro della vita la tua persona. Bisogna lottare per quello che ritieni giusto, alzare la testa e tenere il punto. Per l’amore e per le coppie forti questo sarà un anno di grandi costruzioni. Buone notizie anche per i single che potranno riscoprire la passione: è un anno che riaccende il fuoco!

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, Simon ha scelto il film Una notte con la regina. E’ arrivato il momento di rimboccarsi le maniche con più determinazione, ma anche di mollare un pò la presa e di concederti a nuove esperienze! Per il lavoro questo può essere un anno molto dinamico e potresti concretizzare idee e progetti iniziati già nel 2020 e poi rinviati a causa del lockdown. Per quanto riguarda l’amore bisogna recuperare l’emotività. Hai bisogno di evadere per approdare a una vita diversa o per guardare la tua sotto un altro aspetto.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, Simon ha scelto il film Ocean’s Eleven- Fate il vostro gioco. Il 2021 è l’anno giusto per investire su te stesso e dedicarti a ciò che più ami, a progetti che possono valorizzarti. Nei primi mesi dell’anno i lavoratori dipendenti inizieranno a chiedere di più e se non otterranno si guarderanno intorno. Bisogna azzardare! Il 2021 può essere l’anno di un nuovo Amore con la A maiuscola: ma cerca di non perdere di vista le tue ambizioni personali. Il 2021 è l’anno trampolino: ti chiede di saltare e di fare un passo ma…ne varrà la pena!

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione Simon ha scelto il film Yes Man. Il 2021 spinge tutti i nati del segno a fare, a passare dalla reazione all’azione. Bisogna riprendere in mano la propria vita e fare delle scelte. Nel corso dell’anno ti sembrerà perdere il vento, ma arriverai a trovare il tuo luogo ideale. Il 2021 ti farà tornare su un binario che punta dritto verso ciò che è giusto per te e che ti rimette al centro delle scelte. Dirai un grande sì alla nuova vita!

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario Simon ha scelto il film Contact. La parola chiave del 2021 è interazione: se hai qualcosa da dire, fallo! Questo è l’anno giusto per riprenderti la giusta rivincita che meriti, per entrare in scena da protagonista. E per quanto riguarda i soldi: nel 2021 guadagnerai meglio e di più. Il passato difficile te lo lasci alle spalle, ora è il momento di pensare ai tuoi sogni e ai tuoi progetti per andare lontano. Ci vuole chiarezza anche in amore, soprattutto se vivi da tempo una storia clandestina. Bisogna recuperare l’emotività, l’aspetto “romantico”.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno, Simon ha scelto il film Tolkien. Nel 2021 non bisogna dare nulla per scontato: è un anno che ti può stupire positivamente, ma bisogna lasciarglielo fare. Non sottovalutare quelle che ti sembrano piccole cose, anche se tu pensi in grande! In amore sei molto determinato: proteggi la tua relazione anche se è contrastata e le coppie forti possono anche pensare al matrimonio, al figlio o all’acquisto di una casa insieme. Il 2021 è un anno che ti può ripagare di tante fatiche e può metterti su una nuova strada!

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario Simon ha scelto il film Jerry Maguire. Nuovo importante inizio in termini di input e occasioni. Bisogna fare delle scelte tenendo in considerazione tre pilastri: amore, piacere e desiderio. E’ arrivato il momento di ritrovare l’amore per se stessi e di cogliere al volo le occasioni anche in ambito professionale. Molti sono pronti a fare un passo in più anche in amore, ma c’è anche chi ritorna al presente e parte da qui per progettare un nuovo futuro!

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, Simon ha scelto il film La finestra sul cortile. Nel 2021 senti il bisogno di tornare a te stesso e questo può portare a prendere decisioni concrete come cambiare lavoro, lasciare una città o prendere un’aspettativa. Non mollare anche se ti troverai di fronte a degli ostacoli da superare e cerca di non fare tutto da solo, fatti aiutare. Il 2021 ti porterà al centro di te stesso: ci sei solo tu e non più doveri, sensi di colpa e ansie da prestazione. Parti da qui, riparti da te: sarà questa la vera rivoluzione.