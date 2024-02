Osteria ai Pioppi, PIF racconterà la storia di questo singolare posto lunedì in TV

Lunedì 5 febbraio alle ore 20,20, Rai3 trasmetterà un episodio speciale di "Caro Marziano", il programma condotto da Pierfrancesco Diliberto, noto come Pif, che si dedica a raccontare storie uniche e affascinanti del presente per chi verrà nel futuro.

In questa puntata, Pif mette in luce l'eccezionale storia di Bruno Ferrin e della sua Osteria Ai Pioppi a Nervesa della Battaglia, un luogo dove l'ingegno e la passione hanno dato vita a un parco giochi unico al mondo, costruito interamente a mano e senza l'uso dell'elettricità. Ferrin ha creato circa 50 attrazioni, ispirandosi agli elementi più semplici della natura, con l'obiettivo di regalare momenti di pura gioia ai suoi visitatori.

L'Osteria Ai Pioppi è famosa non solo per la sua cucina tradizionale veneta, ma anche per un'attrazione molto particolare: un parco divertimenti costruito interamente a mano dal proprietario dell'osteria, Bruno Ferrin, nel corso di oltre 40 anni.

La storia inizia negli anni '60, quando Bruno, per attirare più clienti nella sua osteria, decise di costruire un'altalena. Da lì, la sua passione e creatività lo hanno portato a realizzare altre attrazioni, tra cui scivoli, giri della morte, e persino una montagna russa, tutti alimentati dalla forza muscolare dei visitatori o dalla gravità.

Il Parco di Ai Pioppi, è diventato una destinazione popolare per famiglie, gruppi di amici e appassionati di curiosità, attirando visitatori da tutta Italia e dall'estero. Le attrazioni, costruite con materiali riciclati e ferro, sono immerse in un bosco, offrendo un'esperienza unica nel suo genere, che combina avventura, natura e ingegno.

L'Osteria Ai Pioppi, oltre al parco, continua a offrire piatti tipici della cucina veneta, preparati con ingredienti locali e serviti in un ambiente rustico e accogliente. La combinazione di buon cibo, ospitalità e divertimento insolito fa dell'Osteria Ai Pioppi e del suo parco un luogo davvero speciale e una tappa imperdibile per chi visita la zona di Nervesa della Battaglia.