Panchine giganti, dove trovarle a Treviso e in Veneto

Sono collocate in punti panoramici accessibili solo a piedi, in modo da invogliare i visitatori a percorrere dei sentieri e a scoprire le meraviglie nascoste del luogo. Salire su una panchina gigante significa ritornare bambini, provare una sensazione di meraviglia e di stupore, e godersi il panorama con occhi nuovi. Sono le Big Bench, da un’idea geniale di Chris Bangle, designer americano. Le panchine giganti sono alte 2 metri e 20 e larghe 3 metri e mezzo, e sono realizzate da artigiani locali con materiali e colori diversi.

In Veneto le Big Benches sono sette: in Nevegal (BL) la n. 46, a Revine Lago (TV) la n. 181, a Fregona (TV) la n. 214, a Santo Stefano di Cadore (BL) la n. 222, a Sona (VR) la n. 286, a Pramaggiore (VE) la n. 293, a Lorenzago (BL) la n. 303.

Panchine giganti in Veneto dove trovarle

Revine Lago (TV): la panchina gigante n. 181 è di colore giallo e si trova sopra i laghi di Lago e Santa Maria, con una vista sul parco archeologico del Livelet e le colline del Prosecco. Per arrivarci devi seguire il segnavia 1034 che parte dal centro di Lago, dal retro del parcheggio della chiesa. Il sentiero è molto semplice, meno di un chilometro in salita.

Fregona (TV): la panchina gigante n. 214 è di colore rosso e giallo e si trova ai piedi di un faggio secolare, con una vista sulle colline di Vittorio Veneto e Fregona. Il percorso dal piccolo borgo alla panchina gigante è veramente veloce e in soli 10 minuti circa potrete godere di una panorama pazzesco.

Nevegal (BL): la panchina gigante n. 46 è di colore rosso e si trova nei pressi di Casera Erte, con una splendida vista su Belluno e la Valbelluna. Per arrivarci ci sono due percorsi possibili: il più breve e semplice parte da un sentiero a lato di via Faverghera, dove devi seguire il cartello per Malga Col Toront; il più lungo parte invece dal piazzale del Nevegal, dove puoi lasciare la tua auto.

Val Comelico (BL): la panchina gigante n. 122 è di colore verde e si trova a Padola, con una vista sulle Dolomiti. Per arrivarci devi seguire il segnavia 140 che parte dalla chiesa di Padola, in direzione del rifugio Padola. Il sentiero è abbastanza facile, circa 2 chilometri in salita.

Asiago (VI) : Panchina Gigante gialla a Cima Ekar. Si parte dal parcheggio vicino al campeggio Ekar ad Asiago, il primo tratto è tutto in salita poi il sentiero degrada dolcemente nel bosco. In cima si arriva all'Osservatorio e al sentiero delle sculture di legno del maestro Patrizio. Bellissima veduta sull'Altopiano, monte Verena, cima Portule, Mandriolo, Ortigara, Fior e sul Grappa.

Cona (VR): la panchina gigante n. 194 è di colore verde e si trova a Cona, con una vista sul lago di Garda e sul Monte Baldo. Per arrivarci devi seguire il sentiero che parte dal parcheggio della chiesa di San Giorgio.

Le panchine giganti in Veneto sono un’occasione unica per vivere il territorio in modo originale e divertente, e fare delle belle escursioni.

Per rendere la visita indimenticabile si può far fare il Passaporto delle grandi panchine. Ciascun timbro riporta il logo ed il nome del paese in cui sono situate.

Come sono nate le panchine giganti

La prima Grande Panchina con questo particolare disegno è stata realizzata nel 2010 da Chris Bangle sul terreno della Borgata a Clavesana (Cn), dove si trovano la sua residenza e il suo studio di design, come installazione affacciata sul paesaggio e accessibile ai visitatori. L’idea delle panchine fuori scala non è inedita, ma lo è il contesto. Il cambio di prospettiva dato dalle dimensioni della panchina fa sentire chi vi siede come un bambino, capace di meravigliarsi della bellezza del paesaggio con uno sguardo nuovo. La panchina è divenuta in poco più di un anno un’attrazione per i visitatori della zona. Finora ne sono state realizzate 314.

Nel corso degli ultimi anni, altre panchine ufficiali sono state costruite in zone vicine e fuori dal Piemonte, senza fondi pubblici, solo grazie a sponsor privati. Chris Bangle ha fornito gratuitamente disegni e indicazioni ai costruttori delle panchine, chiedendo come unica condizione che fossero poste in un punto panoramico, su un terreno accessibile al pubblico e che rispettassero lo spirito social con cui era nata la prima: non un’installazione privata, ma parte di un’esperienza collettiva che tutti possono condividere e sperimentare venendo in queste zone.