Torna il Panettone della Prevenzione

Panettone fa rima con prevenzione. In vista delle festività natalizie, fate un dolce regalo: il panettone solidale di ANLAIDS. Un prodotto buono che fa del bene, il cui ricavato andrà a sostenere i progetti dell’associazione ANLAIDS di Treviso- comitato “Rodolfo Fuser”. Una realtà fortemente radicata sul territorio e impegnata nell’attività di sensibilizzazione sul tema dell’HIV e della sieropositività. L'obiettivo è di combattere i pregiudizi, lo stigma e ogni forma di discriminazione attraverso la divulgazione scientifica e una serie di iniziative rivolte all’educazione e alla prevenzione dei cittadini, nonché al sostegno psicologico dei pazienti.

Il Panettone della Prevenzione, realizzato con ricetta artigianale, è disponibile in due versioni, con e senza canditi. Un’occasione per regalare e regalarsi , in vista delle prossime feste, un dolce delizioso e consapevole, firmato ANLAIDS. Il costo è di 13 euro.

Per richiedere il Panettone della Prevenzione basterà contattare ANLAIDS – Treviso al numero: 338 2642169 (dalle 8 alle 15).