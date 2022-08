E' scoppiata la moda del panettone estivo, dove trovare i migliori a Treviso

Il Panettone Estivo è un dolce lievitato realizzato con l'impasto del panettone classico che nella versione estiva ha come protagonista la frutta, per un gusto fresco e aromatico. Il giorno di Ferragosto non può mancare panettone e gelato, un abbinamento perfetto. Non più un prodotto natalizio, ma perfetto da gustare anche nei mesi più caldi.

Pasticceria Max - Treviso

Max Albanese presenta anche per quest'anno prepara il Panettone Estivo in due golose novità narricchite dai profumi e dai sapori della stagione più calda dell'anno:

Ananas, mango e coriandolo

Albicocca, pesca, cioccolato bianco e menta.

MAX consiglia di gustarlo in abbinamento a del buon gelato e/o frutta fresca in riva al mare, bordo piscina, una merenda sotto l'ombrellone o come finale del BBQ di Ferragosto.

Nei supermercati Pam Panorama - Il Panettone estivo Borsari

Un prodotto di grande qualità preparato con ingredienti di prima scelta e tecniche di lavorazione che mixano tradizione ed innovazione frutto della cultura e tradizione dei maestri pasticceri veneti di Borsari.

Come servire il Panettone Estivo

Si accompagna con il gelato, un'idea che viene dalla siciliana di servire la brioche, o un panino dolce farciti di gelato, a volte guarniti con il latte di mandorla o la panna montata.

Chi ha inventato il panettore

“L'è 'l pan del Toni”, è la leggenda secondo cui il panettone ebbe origine, nella regione lombarda.