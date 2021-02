Treviso romantica: passeggiate e luoghi da visitare

Porte medievali, strade strette ed arcate dalle sfumature che vanno dal rosa della pietra al rosso dei mattoni caratterizzano il centro di Treviso la bella. E' un piccolo gioiello che non manca di incantare gli animi più dolci, una passeggiata romantica può iniziare da una delle due imponenti porta da arco, Porta Calvi a nord e Porta Santi Quaranta ad ovest e poi via, liberi di vagare anche senza un itinerario preciso perché basta soffermarsi sui dettagli, gli scorci e gli scenari inaspettati ideali per innamorarsi.

I luoghi più romantici di Treviso

Porte medievali, strade strette ed arcate dalle sfumature che vanno dal rosa della pietra al rosso dei mattoni caratterizzano il centro di Treviso. Ecco le passeggiate romantiche da fare, insieme alla vostra Lei o al vostro Lui, magari, quando il cielo si tinge delle inconfondibili sfumature dei colori del tramonto e l'atmosfora si fa magica.

Tra i luoghi più suggestivi quelli intorno all’isola della Pescheria, un isolotto creato per ospitare il mercato del pesce, incorniciato da lunghi filari di salici ed ornato da antichi edifici porticati. A poca distanza i sottoportici dei Buranelli e il Quartiere Latino. Palazzi in stile neoclassico dall’aspetto regale sono la caratteristica della zona tra Piazza Santa Maria dei Battuti e il Sile, dove sorge il polo universitario. A Via XX settembre si può passeggiare tra le vetrine dei negozi per poi ammirare Piazza dei Signori, cinta dal Palazzo della Prefettura con la Torre Civica, il Palazzo dei Trecento, il Palazzo Pretorio e la vicina Loggia dei Cavalieri. Continuando su Calmaggiore si raggiunge il Duomo.

Dal castello di San Salvatore al sottoportico dei Buranelli, dalla Loggia alla Torre dell'Orologio, sono molti i luoghi che incantano, rimanendo nella zona del centro storico. Per dare un’occhiata alle ville più belle di Treviso basta recarsi alla zona residenziale vicino a Porta Santi Quaranta, per concludere con il percorso pedonale sulle mura, un ampio vialone alberato da cui ammirare la città, irrinunciabile per i più sentimentali, il passaggio attraverso questo antico gioiellino.

Per gli amanti di flora e fauna, una delle bellezza che Treviso vi propone, è la suggestiva camminata lungo la Restera, dove il fiume Sile e la compagnia di eleganti cigni, saranno lo scenario perfetto per uno spettacolo della naura davvero imperdibile. Per gli appassionati delle due ruote, sarà inoltre possibile percorrere il corso del fiume attraverso la pista ciclabile 'le Alzaie', unedo così sport e romantici scenari.

Non potrà mancare tra i vostri incantevoli percorsi, la tappa al Parco di Villa Manfrin detta anche Margherita, ubicata nella frazione di Sant'Artemio. L'edificio risalente al XVIII secolo, è stato progettato dall'architetto autore del Teatro La Fenice, Giannantonio Selva, e vanta un parco definito da molti senza tempo. Arricchita da laghi artificiali, percorsi d'acqua e giardini di rose, la passeggiate che percorrerete sarà caratterizzata da uno dei luoghi più affascinanti che la città di Treviso vi offre.

Museo Canova - E l'ideale se amate l’arte. Si trova a Possagno ed assicura emozioni e scenografie suggestive. Una location che comprende la Gipsoteca con la totale produzione di calchi, opere e modelli dello scultore, la Casa Natale con abiti, dipinti e disegni del Canova ed il Parco.

L’Oasi Cervara - E' una riserva naturale di notevole interesse, si trova nel Comune di Quinto di Treviso. All’interno della riserva, sempre di notevole bellezza, la palude del Sile, luogo perfetto per rilassarsi e chiedere la mano alla tua partner, godendo di una gita rasserenante ed interessante.

L’Isolotto della Pescheria - E' un isoletta fluviale situata proprio nel centro della città di Treviso. Qui si svolge il mercato del pesce è un luogo magico incorniciato da lunghi filari di salici ed ornato da antichi edifici porticati.



La Villa Tiepolo Passi - Si trova a Carbonera, alle porte di Treviso ed è possibile anche pernottarvi o godersi un pranzo o una cena indimenticabile, momento ideale per la dichiarazione. Si tratta di una villa del ‘600 ad oggi abitata dai Conti Passi de Preposulo, dove potrete ammirare affreschi e saloni d’epoca, opere d’arte ed un secolare parco, location perfetta per chiedere la mano dell’amata.

La Rocca di Asolo - Si erge sul Monte Ricco, sovrastando il borgo di Asolo ha forma irregolare e mura altissime, il panorama è mozzafiato