Perchè si festeggia San Valentino: storie, leggende e riti

La festa di San Valentino ha origini molto lontane. Nella Roma imperiale il 15 Febbraio si festeggiavano i Lupercalia in onore del dio Lupercus protettore delle messi e del bestiame. Alla vigilia di questa festa, era abitudine che le ragazze da marito mettessero in una giara un bigliettino con scritto il loro nome che poi veniva estratto da giovani ragazzi. Avrebbero fatto coppia durante tutto il tempo dei Lupercalia, ballando e cantando. Nonostante siano passati tanti secoli, questa festa ha sempre mantenuto il suo significato di celebrare il Vero Amore. Anche nella Marca c'è un particolare affetto per questo santo: San Valentino è santo patrono di Trevignano, Quinto di Treviso, Monastier e Altivole.

Dalle Origini Pagane alla Festa Cristiana

La Chiesa, nel tentativo di cristianizzare le usanze pagane, istituì la festa di San Valentino in contrapposizione ai Lupercalia. Nel V secolo d.C., Papa Gelasio I decise di sostituire la figura di Lupercus con quella di San Valentino, un santo e martire che fu decapitato il 14 febbraio 274 d.C. per aver unito in matrimonio giovani coppie a cui l'imperatore aveva negato il consenso. Prima della sua esecuzione, Valentino, innamoratosi della figlia del suo carceriere, le lasciò una lettera firmata "dal tuo Valentino", dando origine a una tradizione che perdura ancora oggi.

San Valentino: Protettore degli Innamorati

Nel 496 d.C., Papa Gelasio trasformò definitivamente i Lupercalia nella festa di San Valentino, celebrando il vescovo di Terni, noto per il suo amore per i fiori e per aver promosso l'unione tra le coppie. Oggi, San Valentino è venerato come il santo patrono degli innamorati in tutto il mondo, con tradizioni che variano da paese a paese, dall'invio di "valentini" in Nord America, al canto di canzoni tradizionali in Gran Bretagna, fino alle curiose usanze delle giovani ragazze siciliane.

La Leggenda dell'Amore Sublime

Una delle leggende più toccanti legate a San Valentino narra di Sabino, un giovane centurione romano che si innamorò di Serapia, una ragazza cristiana. Nonostante le differenze religiose e l'opposizione delle famiglie, l'amore tra i due giovani fu così forte da spingerli a chiedere aiuto a San Valentino, che li unì in matrimonio poco prima della prematura scomparsa di Serapia. Questa storia, simbolo di un amore che trascende gli ostacoli, è solo uno dei tanti racconti che rendono San Valentino una figura così speciale nel cuore degli innamorati.