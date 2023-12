La cucina trevigiana, immersa nella ricca tradizione culinaria del Veneto, offre un'esperienza gastronomica unica, caratterizzata da sapori autentici e ingredienti di alta qualità. Dai risotti saporiti come il "Risotto al Tajo" e il classico "Risotto al Radicchio", simbolo della regione, ai pasticci ricchi di storia come la "Sopa Coada", ogni piatto racconta una storia della terra e delle sue genti. Non mancano poi le specialità come la "Mozza" con l’Acciuga della Gigia e i dolci tradizionali come la Fregolotta e la Pinza, che completano un viaggio culinario attraverso i sapori genuini e inconfondibilidel trevigiano.

I Piatti Tipici di Treviso e dove trovarli

Risotto al Tajo: Un risotto ricco e saporito, preparato con anguille e gamberi d'acqua dolce. Il riso viene cotto lentamente in un brodo aromatico, arricchito con pezzi di anguilla e gamberi, oltre a erbe e spezie. Dove mangiare: Osteria Polenteria, Treviso

Sopa Coada: Un pasticcio tradizionale a base di piccione. La carne di piccione disossata viene stratificata con pane raffermo, imbevuto di brodo, burro e spezie, e poi cotto in forno fino a ottenere una consistenza asciutta. Dove mangiare: Trattoria All'Antico Portico, Treviso

Risotto al Radicchio: Un risotto che esalta il sapore unico del radicchio rosso di Treviso. Il radicchio viene stufato e aggiunto al risotto, che viene cotto con brodo e mantecato con burro e Parmigiano-Reggiano. Dove mangiare: Ristorante Barbesin, Castelfranco Veneto

Risi e Bisi: un classico della cucina veneta e particolarmente apprezzato a Treviso, è un piatto che incarna semplicità ed eleganza. Questo risotto cremoso, preparato con riso vialone nano, piselli freschi e un tocco di pancetta, offre un equilibrio perfetto tra i sapori dolci dei piselli e il sapore ricco del brodo e del Parmigiano-Reggiano. Celebrato specialmente durante la primavera, quando i piselli sono al loro apice di freschezza. Per gustare questo piatto nella sua forma più autentica, si può andare alla "Trattoria Toni del Spin" a Treviso.

Pasta e Fasoi: un piatto iconico di Treviso per il suo sapore ricco e confortante. Unisce in un brodo denso e aromatico, arricchito con erbe, pancetta e talvolta cotenna di maiale, e ovviamnete i fagioli e la pasta, è un esempio perfetto di cucina casalinga. Una perfetta fusione tra ingredienti semplici e sapori robusti. A Treviso, uno dei migliori posti per assaporarla è l'Osteria Arman.

L'Oca: L'oca viene cucinata in vari modi, come arrosto o in umido, e spesso accompagnata da contorni come il sedano. Dove mangiare: Trattoria All'Oca Bianca, Treviso

La “Mozza” con l’Acciuga: Questo antipasto consiste in una mozzarella in carrozza arricchita con acciuga. La mozzarella viene avvolta in pane, impanata, fritta e servita con un bicchiere di spuma. Dove mangiare: Osteria dalla Gigia, Treviso

Panino al Prosecco e Sur Lie: Un panino innovativo che combina ingredienti locali con il Prosecco. Il Sur Lie è una versione del Prosecco che conserva il lievito, offrendo un sapore più complesso. Dove mangiare: Muscoli's Osteria, Treviso

Panino Porchetta e Spritz: Un panino farcito con porchetta, un arrosto di maiale aromatico, accompagnato da uno spritz, un cocktail a base di Prosecco, acqua frizzante e liquore. Dove mangiare: Osteria Antico Pallone, Treviso

Fritto di Pesce: Una selezione di pesce fresco impanato e fritto, servito con salse leggere e limone per esaltare i sapori. Dove mangiare: Tavernetta Butterfly, Treviso

Cicchetti e nervetti: Piatti che racchiudono tutta l'essenza della tradizione locale. I cicchetti, simili agli spagnoli tapas, sono piccoli assaggi che permettono di gustare una varietà di sapori in un solo pasto, ideali per un aperitivo o un pranzo leggero. I nervetti, una preparazione a base di cartilagine di vitello, e le rane fritte, un piatto un po' insolito ma molto apprezzato, sono esempi di come la cucina trevigiana riesca a trasformare ingredienti semplici in vere e proprie delizie. Per assaporare il meglio di queste specialità c'è l'osteria “Al Botegon”, situata all'ombra della Porta San Tomaso a Treviso.

Folpo col Seano: Un'insalata di polipo bollito, tagliato a pezzi e condito con sedano fresco, olio d'oliva, limone, sale e pepe. Dove mangiare: Fiere di San Luca, Treviso (stand gastronomici vari)

Fregolotta: Un dolce secco a base di pastafrolla, caratterizzato da uno strato di "briciole" ottenute fregando la pasta con le mani. Dove mangiare: Forno Zizzola, Treviso

Pinza: Si prepara con la farina di mais, tipico dolce del periodo invernale e consumato tradizionalmente durante i falò di inizio anno. Dove mangiare: Panificio Artigianale Canova, Treviso

Tiramisù: Famoso in tutto il mondo, è composto da strati di savoiardi inzuppati nel caffè e coperti con una crema a base di mascarpone, uova e zucchero, spolverato con cacao amaro.

Dove mangiare: Pasticceria Ardizzoni, Treviso, rinomata per il suo tiramisù, considerato uno dei migliori della città.

Questi piatti, che uniscono l'eccellenza dei prodotti locali con l'arte culinaria tramandata di generazione in generazione, invitano a scoprire e celebrare il gusto autentico della Marca.