Pierre Trattoria Sartoriale, il nuovo locale trevigiano consigliato dal top chef Perbellini

Quali sono i nuovi ristoranti da provare secondo i più grandi Chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno con un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? Da queste domande nasce la missione dei TheFork Awards, il progetto concepito e curato da TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, al primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Dei circa 200 ristoranti selezionati negli anni ben 24 hanno conquistato almeno una stella MICHELIN a seguito della propria partecipazione ai TheFork Awards e molti altri sono stati menzionati nella Rossa o in altre prestigiose guide. In particolare dei 64 ristoranti nominati per l’edizione 2021, 7 hanno ricevuto una stella MICHELIN, uno il riconoscimento di Bib Gourmand e 22 la menzione.

Ristoranti: le migliori novità del 2022

I Top Chef coinvolti da TheFork e Identità Golose hanno selezionato 46 nuove aperture e nuove gestioni del periodo ottobre 2021-agosto 2022 distribuite in tutta Italia. Molte le tipologie di ristoranti e cucine.

VENETO

Dama, Venezia - Nominato dalle Chef Chiara Pavan e Antonia Klugmann

Pierre Trattoria Sartoriale, Treviso - Nominato dallo Chef Giancarlo Perbellini

Pierre Trattoria Sartoriale, Treviso

Partendo da uno storico e rinomato ristorante di pesce in Viale dei Mille vicino alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, due giovani cultori della cucina lo trasformano e lo vestono di una nuova immagine: ispirazione agli anni 20, dettagli in stile liberty, cucina che affaccia alla sala per accogliere e scambiare due parole con gli ospiti e nuovi colori caldi che creano subito a primo impatto un aria di casa, accogliente e “moderna”. Si definiscono cosi: “vogliamo essere un locale alla mano, per tutti quelli che vogliono passare momenti piacevoli e rilassanti, sentendosi in qualche modo a casa di amici”. Luca Tartaglia e Nicolò De Pol sono le vere anime della Trattoria sartoriale. Conosciutisi a Venezia, da subito nasce una perfetta alchimia che li spinge a spostarsi e ad avviare insieme un progetto tutto loro.

Un progetto diverso da tutti gli altri, qualcosa di vero e diretto, senza troppi vincoli e fronzoli.

Da oggi e fino al 3 ottobre 2022 è possibile votare la propria insegna preferita sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e contribuire così a definire la short list dei 10 ristoranti più votati e il People’s Choice Award, il premio che riceverà il ristorante con più preferenze. Inoltre, votando si parteciperà al concorso dedicato all’iniziativa e si potrà vincere una delle 50 Gift Card di TheFork da 50€ in palio o due posti all’esclusiva cena di gala. Proprio quest’ultima costituisce la fase conclusiva dell’iniziativa: l’evento di premiazione vero e proprio che quest’anno avrà luogo il 25 ottobre presso gli IBM Studios di Milano. Anche per l’edizione 2022 a firmare la cena di gala sarà un celebre Chef stellato il cui nome verrà rivelato durante la conferenza stampa del 3 ottobre - continuando così una tradizione partita con i Fratelli Cerea e Davide Oldani nel 2018, Cristina Bowerman, Antonello Colonna e Moreno Cedroni nel 2019 e Enrico Bartolini nel 2021.

Per votare bastano i seguenti tre passaggi:

andare sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e cliccare su “Vota ora”;

scegliere il ristorante che si vuole sostenere tra i 46 nominati;

una volta atterrati sulla scheda del ristorante, inserire nel box in alto la stessa e-mail utilizzata sul proprio account di TheFork e cliccare su “Vota”.