Tutti pazzi per il Poke, il piatto più amato dai trevigiani

Poke o Poke Bowl: quest'anno è proprio scoppiata la mania di questo piatto. Se siete alla ricerca di qualcosa di veloce, leggero e insolito per la pausa pranzo provatelo! Si tratta di un piatto hawaiano ricco e completo servito all’interno di una ciotola (“bowl”) a base di riso, verdure e pesce crudo a cubetti (poke significa "tagliare a pezzi" in hawaiano) con aggiunta di olio, avocado, semi, e condimenti come la salsa di soia.

Dove trovare i migliori Poke a Treviso

Il piatto più gettonato nel capoluogo della Marca è il poke, colorate insalate originarie delle Hawaii, famose nella West Coast statunitense ordinate soprattutto a pranzo. La ciotola è composta da una base di cereali (il riso da sushi, riso nero venere o un mix di riso integrale, farro e orzo) si aggiungono le proteine: pesce crudo - in genere rappresentato da tonno, salmone, polpo o gamberetti - oppure tofu se se ne vuole proporre una versione vegetariana. Fanno da contorno verdura, frutta e frutta secca. Non ci sono regole se non il gusto personale e ovviamente la stagionalità degli ingredienti. Infine il condimento, la base deve essere sempre salsa di soia o salsa ponzu e olio di sesamo, alla quale si possono aggiungere tantissimi ingredienti per renderla più particolare: semi di sesamo, pezzettini di peperoncino secco o fresco, alghe, uova di pesce e pezzettini di cipolla, per citarne solo alcuni.

Poke' poke' Via Roma 19, Treviso

Mr Poke Via Campana 6, Treviso

Crudosteria Via Municipio 41, Treviso

Diffuso ormai in tutto il mondo, apprezzatissimo anche dai palati più esigenti, è un piatto estremamente salutare ma anche molto goloso che, generalmente, deve contenere un terzo di verdure, un terzo di proteine e un terzo di carboidrati per essere ben equilibrato.