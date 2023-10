Porte aperte delle Ville Venete, tutte le meraviglie da visitare nella Marca questo weekend

Nel cuore delle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, 70 ville aprono le loro porte al pubblico nel weekend del 21 e 22 ottobre 2023, offrendo oltre 120 esperienze uniche e affascinanti.

Le Ville Venete, costruite al tempo della Serenissima, spesso ancora abitate dai diretti discendenti dei nobili patrizi del luogo , offrono una visita esclusiva, permettendo agli ospiti di immergersi in un ambiente dove l’eleganza continua a vivere.

Un'occasione unica per esplorare alcune delle più affascinanti dimore del Veneto, conoscere la ricchezza culturale, architettonica e storica di queste magnifiche residenze, scoprendo storie e segreti celati tra le loro antiche mura. Ecco gli appuntamenti da non perdere nella Marca, programma completo di tutta la regione qui.

Villa di Maser - Maser

A Villa di Maser si potrà vivere l’esperienza straordinaria ed esclusiva di una colazione sotto gli affreschi nella magica cornice della Sala a Crociera. A seguire, il percorso guidato al ciclo di affreschi del Veronese.

Oppure scegliere un tour guidato per ammirare il ciclo di affreschi di Paolo Veronese e il Tempietto, ultimo capolavoro costruito dall’architetto Andrea Palladio, aperto eccezionalmente per questa occasione.

Dedicarsi a percorsi a tema: attraverso i colori e l’iconografia del Veronese scoprire prima e assaggiare poi la produzione vitivinicola nella Venezia del ‘500; scoprire il Progetto “Restauro del Giardino Storico della Villa di Maser” – PNRR – NextGenerationEU, con il racconto dei lavori di restauro conservativo.

Anche i più piccoli potranno scegliere se partecipare alla Caccia al Tesoro o risolvere i quiz della Villa.

Per il programma dettagliato: villadimaser.it

Villa Sandi - Crocetta del Montello

Data: 21/10. Il percorso inizia dall'antica barricaia del 1700, passando per secolari gallerie sotterranee, fino a raggiungere la meravigliosa Villa in stile palladiano, offrendo un'esperienza unica nella realtà di Villa Sandi. Scopri di più

Villa Chiminelli - Castelfranco Veneto

Data: 21/10 e 22/10. I proprietari sveleranno, attraverso testimonianze, curiosità e aneddoti, gli aspetti rilevanti di una dimora ricca di storia, ereditata e tutelata negli anni con passione, offrendo un percorso fatto di arte, architettura e natura con annesso vigneto a prosecco. Scopri di più

Villa Marcello Marinelli e Palazzo Zambaldi detto Barbi - Cison di Valmarino

Data: 22/10. Scoperta di due ville, un unico edificio che si è separato nel corso dei secoli ma rimane inscindibilmente legato. La visita guidata unica per entrambe le ville esplorerà sia Casa Moretti, Brandolini, Marcello che le stanze segrete di Palazzo Zambaldi. Scopri di più

Villa Pera Gaiarine - Gaiarine

Data: 22/10. Visita guidata alla scoperta del parco, delle barchesse, cantine, granai e del museo della vita contadina di questa Villa di fine '600 appartenuta sempre alla stessa famiglia. Scopri di più

CastelBrando - Cison di Valmarino

Data: 21/10. Tre esperienze diverse, tra cui un tour con degustazione di pregiati Prosecco, un soggiorno in camera Classic con colazione e ingresso spa, e una visita didattica del castello, offrendo un'ampia gamma di attività e scoperte. Scopri di più

Villa Lattes - Istrana

Data: 21/10. Incontro con l’autore Fausto Pajar, che presenterà il suo libro “Soffitte del Nordest”, pubblicato da Piazza Editore, offrendo un'esperienza culturale e letteraria unica. Scopri di più

LA MANIFESTAZIONE

L’Associazione per le Ville Venete (AVV) presieduta da Isabella Collalto de Croÿ in collaborazione e grazie al sostegno di IRVV Istituto Regionale Ville Venete presieduto dal prof. Amerigo Restucci, propongono al pubblico la seconda edizione della Giornata delle Ville Venete che si terrà il 21 e il 22 ottobre 2023.

La Giornata, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 12.000 persone, quest’anno aggiunge al format consolidato (vivere la Villa Veneta attraverso delle esperienze) alcune interessanti novità.

Collocate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, sono 70 le ville che aderiscono alla Giornata con molte iniziative, organizzate per nuclei tematici: Heritage (visita al patrimonio culturale); Green (attività outdoor legate al tema della sostenibilità); Family (esperienze pensate per la famiglia); Wine and Food (degustazioni); Dream (soggiorni). Ai quali quest’anno si aggiunge la proposta GenZ dedicata alla Generazione Zeta, nonché la macro-area tematica dedicata al benessere, il Well being, che segna anche la rotta del convegno del 21 ottobre.

Aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria, il Convegno titola “Le Ville Venete al centro del benessere - [Ri]connessioni di futuro” si terrà nell’Abbazia benedettina di Santa Bona a Vidor, nel trevigiano.