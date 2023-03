Prosecco express, arriva il bus panoramico dell'Osteria Senz'oste

E' di colore rosso fuoco come gli scuolabus americani e porterà alla scoperta delle Colline del Prosecco. E entrato in servizio ieri a Valdobbiadene per i per fare conoscere ai turisti i luoghi più belli della zona dove si produce il vino più famoso al mondo.

L'idea è dell'imprenditore valdobbiadenese Cesare De Stefani dell'Osteria Senz'oste, il celebre locale in un rustico, dove chiunque può entrare, mangiare una fetta di salame e bere un bicchiere di bianco lasciando ciò che ritiene giusto.

De Stefani l'ha comperato, ristrutturato a spese sue e dato in dono alla comunità. E' stato chiamato 'Senz'oste express' e il viaggio inaugurale ha avuto come 'cicerone' il presidente del Veneto, Luca Zaia che ha illustrato le bellezze del territorio.

Lo scuola bus internamente è simile ad una carrozza ferroviaria, farà sette corse al giorno, con fermate non solo alle cantine ma anche alle mete di interesse culturale e turistico come San Pietro di Barbozza, dove ha sede la Confraternita del Prosecco, Santo Stefano, ovviamente l'Osteria Senz'Oste, Guia e Saccol. Sara a disposizione di turisti e residenti.

Per il futuro l'imprenditore di Valdobbiadene ha già qualche nuova vulcanica idea, non ancora svelata. Ha acquistato l'originale mega pullman che faceva da ufficio a Moira Orfei, usato anche come scuola per i figli dei circensi.