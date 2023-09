Prosecco fresco, dal Canal la parodia di Italodisco, nuovo inno alla vendemmia

Come ogni anno arriva il video per la vendemmia del Canal.

L'influencer trevigiano Canal il Canal sulle note della hit dell'estate Italodisco inneggia alla festa, al fare vin, ma parla anche dell'intelligenza artificiale, del metaverso e del reale, della bellezza di stare insieme.

Girato nelle colline Unesco, dove la comunità lo ha sempre supportato numerosa.

E' dal 2017 che il Canal celebra la vendemmia con immagini e canzoni spensierate ed è diventata oramai una tradizione che tutti attendono e canticchiano.

Ma questa è l'ultima volta, lo ha annuciato nei suoi social: "Sono molto emozionato uscirà il video della vendemmia 2023 e sarà l’ultimo sulla vendemmia, per me questo video è il miglior modo possibile per chiudere una meravigliosa saga durata 7 anni."

Ma godiamoci questa bella parodia, allegra e colorata da Italodisco dei The Kolors.

"Prosecco fresco è un buon pretesto per vendemmiare tra le colline e un casolare. Va di moda il virtuale tra la nuova gioventù, ma il lavoro qui è reale. c'è da vendemmiare. Tra l'uva e il mosto ci si può anche innamorare.

Luca Zaia nella notte costretto alle dimissioni. Da oggi la Regione del Veneto sarà governata dall'intelligenza artificiale. I veneti sono sotto choc. Lei ha già annunciato l'estirpazione di tutti i vigneti per lasciare spazio a strutture che ospiteranno computer per la memoria digitale..."