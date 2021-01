Osteria Trevisi: "cicchetti gratis per tutti"

Trevisi è una istituzione in pieno centro storico e ieri ha iniziato una singolare protesta: non potendo lavorare causa Dpcm, Marco l'oste, ha pensato bene di donare tutto, panini, tramezzini e cicchetti, li ha confezionati, messi sotto vuoto, poi ha pubblicato un annuncio sulla pagina Facebook “Te lo regalo se vieni a prenderlo”. Moltissimi i messaggi di solidarietà, in tanti sono passati ieri pomeriggio, altri lo faranno oggi entro le 14, non solo per il gustoso omaggio, ma soprattutto per salutare il titolare, una figura che incarna i valori della vecchia osteria.

Questo è il modo di protestare Marco Tonietto contro l'annunciata decisione di eliminare anche l'asporto per bar e ristoranti, una categoria che sta pagando molto caro lo stop al lavoro. Mentre alcuni ristoratori trevisigiani stanno pensando alla protesta del 15 gennaio “Io apro” contro le normative anti covid emanate dal governo. Regalo cicchetti