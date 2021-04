Proverbi veneti: 30 divertenti modi di dire, alcuni tradotti in inglese

In Veneto e a Treviso li usiamo tutti i giorni, sono i proverbi e i modi di dire. Perle di saggezza popolare che aiutano a districarsi nelle situazioni della vita. Risalgono alla tradizione, alla saggezza contadina e i giovani non ne sanno più il significato. C'è chi si divertitio a tradurre in inglese maccheronico le frasi fatte più in uso.

“Te si fora come un balcon!” Si dice di persona un po' particolare, ma in maniera simpatica oppure di chi faccia qualche proposta bizzarra o irrealizzabile; viene letteralmente tradotto “You're out like a balcony!”, ovviamente sbagliando di proposito perché per un inglese questa frase non avrebbe senso. Un’espressione inglese equivalente che potremmo utilizzare è “You're nuts” oppure “You're totally out of your mind.”, marcando l'accento sulla bonarietà del nostro commento.

“Tempo, cul e siori fa quel ch'i vol lori.” Ci sono cose nella vita che non possiamo proprio controllare: il meteo, le nostre funzioni corporali e chi ha più soldi o una posizione migliore di noi. Qui la traduzione in inglese può essere quasi del tutto fedele all'originale perché “The weather, your ass and lords can do whatever they want” ha senso anche in questa lingua.

“Mejo un goto sforsà, che laorar de gusto.” Per quanto si dia il giusto valore al lavoro e all'etica dello stesso, raramente vedrete qualcuno che si alza dal bar dove sta bevendo in compagnia e andare al lavoro senza brontolare; anzi, chi lo fa è visto con occhio sospettoso. Per questo è “meglio bere un bicchiere di vino di malavoglia, rispetto a lavorare con gioia”. Possiamo renderlo con “It's better to drink reluctantly than to work gladly.”

“Pitosto che spandarghene na gosa, bevaghene na possa.” Per sottolineare l'importanza del vino questo detto veneto ci dice che è preferibile berne una quantità esagerata piuttosto che perderne anche solo una goccia. In inglese lo possiamo far comprendere con “It's better to drink a barrel than waste a pint”.

Per finire, una perla di cultura linguistica veneta: “L'omo pien de vin el parla anca latin”. Chi di noi ha mai provato l’imbarazzo che coglie dovendo parlare un'altra lingua quando è brillo? Nessuno. Per questo “l'uomo pieno di vino, parla anche latino”, e l'inglese? “A man full of wine could speak even latin”, però così si perde la rima.

Modi di dire Veneti