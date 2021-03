Radio Bella e Monella: una nuova trasmissione con Moreno Morello di Striscia la Notizia

Saranno la rombante coppia Moreno Morello inviato di Striscia la Notizia e Fuxy DJ a intrattenere agli ascoltatori da aprile in Un Volante per Due

Moreno Morello, da 18 stagioni inviato veneto di “Striscia la notizia”, e Fuxy DJ (al secolo Francesco Fusaro) saranno i protagonisti del nuovo programma radiofonico on the road Un volante per due che sarà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 17.00 su Radio Bellla & Monella.

«Hai presente il viaggio in macchina che ogni tanto fai con un amico? Ecco, questo programma radiofonico è proprio quel viaggio! Se poi i protagonisti alla guida sono amici da sempre e hanno presentato centinaia di spettacoli insieme, può succedere veramente di tutto!». Con queste parole Fuxy semplifica perfettamente lo spirito del programma che vedrà i due matadores impegnati in un viaggio quotidiano fra le più interessanti località del Nord-Est a caccia di nuove storie, il tutto con quell’ironia unica che li contraddistingue. «Ogni giorno la motivazione può essere diversa» spiega Fuxy «perché può scaturire da episodi di cronaca, costume, amicizia, amore, necessità vera o fittizia».

Ma non solo intrattenimento e ironia, Un volante per due non mancherà di assolvere un ruolo di utilità sociale proponendosi come vademecum anti-truffa per l’ascoltatore, condividendo alcuni suggerimenti per non cadere in subdoli raggiri vista la lunga esperienza maturata proprio sul campo, anzi on the road, da Moreno Morello. Infatti Moreno, oltre ad essere attore e presentatore, ha condotto negli anni importanti inchieste smascherando decine e decine di truffe in Italia e all’estero.

Per la prima volta in assoluto su Radio Bellla & Monella, Un volante per due rappresenta un felice ritorno al microfono di Morello e Fuxy con l’obbiettivo di unire intrattenimento e corretta informazione nel pomeriggio più monello del Triveneto!

Sarà vero o solamente un bel pesce d’Aprile di Radio Bellla & Monella?