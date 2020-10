Ragazze coraggiose aprono il loro bar nonostante i tempi difficili

Serve una buona dose di ottimismo e coraggio per aprire un’attività commerciale in questo momento: Maura e Giulia conoscono a perfezione le sfide del momento, ma sanno anche che per chi fa le cose bene, e buone, c’è sempre un’ occasione. E così venerdì apre le sue porte Habitat, un nuovo bar tra piazza San Vito e piazza Trentin, di fronte all’ingresso del vecchio municipio.

Un locale pensato per le esigenze delle pause pranzo e di chi ama fare una colazione sana in città, nel cuore di Treviso, a due passi dal Municipio.

A lanciarsi in questa avventura due donne, Giulia e Maura, giovani ma entrambe con una lunga esperienza nel mondo dei bar e della ristorazione, si sono conosciute proprio da colleghe.

“Lavoriamo nei bar da tanti anni, amiamo questo lavoro, ne conosciamo i lati belli, ci piace stare in compagnia delle persone, vederle sorridere delle piccole gioie quotidiane come un buon caffè, scambiare due parole gentili mentre corrono al lavoro. Ma sappiamo anche i lati faticosi, i lunghi turni e la fatica e ora anche il Covid. Eppure dopo tanti anni dietro al bancone volevamo qualcosa che fosse “nostro” e così abbiamo colto l’occasione. Nel quartiere del Municipio, offriremo una giusta soluzione a tutti coloro che, mangiando “fuori” ogni giorno desiderano mantenere un occhio attento alla propria salute, con proposte sane, gustose, energetiche e dagli ingredienti semplici.”

Due titolari, Maura più tradizionale e Giulia amante del trend più salutista, che si riflette anche nel menù: caffè & brioches spritz & tramezzini da un lato, dall’altro centrifughe bowl di yogurt con frutta fresca e secca per la colazione, o di cereali (farro,quinoa,orzo,..) con verdure di stagione e soluzioni veloci e salutari per il pranzo.

“Ci siamo trovate in accordo nel selezionare esclusivamente prodotti italiani, del territorio, con packaging rigorosamente ecologico per consentirne l’asporto. Per la fase di apertura in questo delicato momento, ci siamo affidate all’aiuto di una consulente strategica. Il “vantaggio” di cominciare ora, se vogliamo trovarne uno, è che la conoscenza dei nostri clienti avverrà nel tempo, ma potremo dedicare loro più attenzione, secondo le norme di sicurezza anticovid. Abbiamo organizzato spazi e soluzioni da asporto proprio pensando all’esigenza di chi non vuole rinunciare a pranzi colazioni direttamente a casa”.

Habitat Cafè è aperto dalle 06.45 alle 18.00 (alle 20:00, quando sarà di nuovo possibile).