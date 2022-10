Conosce un ragazzo trevigiano al bar: appello social per ritrovarlo

Un incontro casuale al bar si è trasformato in una vera e propria storia da film per una giovane di Monselice e un ragazzo della provincia di Treviso. Lo scorso 10 ottobre i due si sono trovati per caso al bar di fronte il distributore Ip di San Bortolo a Monselice, nel Padovano. Lui si era fermato per una veloce pausa pranzo, lei stava lavorando e non è riuscita a chiedergli nome o numero di telefono per ricontattarlo. Da qui l'idea di chiedere aiuto ai social, diventata virale in poche ore.

Sceso da un furgone bianco, il giovane è entrato nel bar dove stava lavorando la ragazza e ha ordinato un tramezzino tonno e uova, acqua e caffè. Capelli castano chiaro, occhi tra il verde e nocciola, sorriso magnetico: questo l'identikit del misterioso ragazzo che ha spinto la giovane di Monselice a chiedere aiuto al popolo della Rete. I due hanno avuto solo un breve scambio di parole in cui lui ha rivelato di "essere trevigiano e di essersi fermato lì perché stava andando ad aiutare lo zio nelle zone tra Padova e Monselice". Ne è nato un appello social che ha avuto una risonanza ben oltre le aspettative della giovane. Ora la speranza è che, con tutto questo clamore, il misterioso trevigiano possa farsi avanti e ricontattarla.