Parole in un bicchiere: la rassegna letteraria della Mostra dei Vini di Collina

Passeggiate, visite alle cantine, assaggi dei prodotti tipici nei ristoranti, degustazioni guidate dei vini e presentazione di libri, la 50^ Mostra è alla scoperta del territorio Unesco. Ad aprire la rassegna letteraria sarà Gianluca Arrighi, uno dei più grandi autori del romanzo giallo contemporaneo.

Il celebre scrittore romano, da sempre innamorato del Veneto e che da quasi vent’anni trascorre buona parte dell’estate a Cortina d’Ampezzo, il 29 maggio inaugurerà la rassegna letteraria “Parole in un bicchiere” che si svolgerà a San Pietro di Feletto, all’interno della cinquantesima edizione della “Mostra dei Vini di Collina”. Sarà ospite nella provincia di Treviso per la presentazione del suo ultimo bestseller “Intrigo in Costa Verde”.

L’evento sarà presentato da Marco Villanova, con la partecipazione di Madeleine Royale, gli interventi di Alessandro Toso e Sonia Ceschin e le letture di Mario Ballotta.

L’happening si terrà all’aperto, in piazza del Municipio a Rua di Feletto, alle ore 21:00, nel rispetto delle normative vigenti, con il pubblico seduto a tavolini da tre o quattro posti.

1^ Rassegna letteraria PAROLE IN UN BICCHIERE

A cura della Pro Loco di San Pietro di Feletto, con il patrocinio del Comune di San Pietro di Feletto e in collaborazione con Libreria Tra Le Righe.

Sabato 29 maggio ore 21.00

Mostra dei Vini di Collina, Rua di Feletto

Incontro con l'autore Gianluca Arrighi

Lunedì 31 maggio ore 21.00

Cantina Sommariva, Santa Maria di Feletto

Incontro con l'autore Luigino Bravin

Venerdì 4 giugno ore 21.00

Cantina Il Colle, San Pietro di Feletto

Incontro con l'autore Paolo Malaguti

Sabato 5 giugno ore 21.00

Mostra dei Vini di Collina, Rua di Feletto

Incontro con l'autore Alessandro Toso

Guest Star Cristina Chinaglia

Venerdì 11 giugno ore 21.00

Cantina Paolo Buosi, Refrontolo

Incontro con l'autore Andrea Molesini

Sabato 12 giugno ore 21.00

Cantina Moretvini, Santa Maria di Feletto

Incontro con l'autore Andrea Gerosa

Ingresso libero previa prenotazione:

Pro Loco 347 9675773 - prolocosanpietrodifeletto@gmail.com

Libreria Tra Le Righe 0438 1840514 - info@tralerigheinlibreria.it