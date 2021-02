Tre pasticcerie trevigiane in sfida a Cake Star

Le eccellenze dell'arte dolciaria in gara per conquistare lo scettro di migliore d'Italia, la puntata dedicata a Treviso in onda su Real Time

Presto anche le pasticcerie trevigiane potranno mostrare a tutta Italia le deliziose bontà che ogni mattina vengono sfornate nei laboratori. Il programma, condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara da quattro edizioni mostra le migliori produzioni delle pasticcerie italiane.

Le meraviglie della nostra città saranno protagoniste di Cake Star, programma di Real Time. Molte riprese sono state effettuate nel centro storico per testimoniare e mostrare al pubblico tutta l'eleganza e l'unicità di Treviso. La troupe è venuta nella Marca a novembre ed è rimasta tre giorni, la puntata andrà in onda il 19 marzo.

Le tre pasticcerie in gara sono: Fondente di Roncade, il Volo di Villorba, Pollicino di Treviso. Nel programma di CakeStar – Pasticceri in sfida mostreranno il meglio dell'arte dolciaria della nostra provincia.

Come sempre si sfideranno tre pastry chef che verranno valutati su location, cabaret di paste e “pezzo forte“. La novità rispetto alla scorsa edizione sarà contraddistinta dall’ingresso del “cliente di fiducia” che avrà l’arduo compito di far assaggiare a Katia e Damiano il suo dolce preferito, e far guadagnare alla pasticceria un bonus di 5 stelle aggiuntive. Se, grazie al bonus, il locale vincerà la puntata anche il cliente di fiducia potrà aggiudicarsi un “premio” a sua scelta: da un corso di pasticceria a una meringa gigante.

Pollicino è in sfida con altri due patissier trevigiani per il titolo di migliore pasticceria d'Italia, i maestri si sono cimentati anche con uno dei dolci italiani che il mondo ci invidia… ovvero il tiramisù.

Le tre pasticcerie in gara

Il Volo del Mattino di Villorba è molto apprezzato per le brioches soffici e leggere con impasti speciali, farcite al momento con un'ampia scelta gusti e marmellate, il top è con una delicata crema all'arancia, cannella e il pistacchio.

Fondente di Roncade è il progetto di due amici, Luca e Danilo, che unendo le loro esperienze a quelle dei propri collaboratori, hanno deciso di creare un ambiente in cui promuovere la cultura del caffè e dei buoni dolci, valorizzando l’artigianalità attraverso l’utilizzo di materie prime di grande qualità.

Pollicino di Treviso ha conquistato tutti con il suo Tiramisù. Nel bel locale un vasto assortimento di brioches e pasticceria, torte artigianali di ogni genere. Alessandro Pollicino: "dicono che la ricetta della felicità non esista, ma basta saper apprezzare le piccole cose per poter essere felici. Ogni giorno preparo a mano i miei prodotti con tutto l'amore possibile, per regalare piccoli attimi di felicità."

Il viaggio alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia toccherà diversi luoghi come il Lago di Como, Pisa, Ravenna, Costa Apuana, Brescia, Reggio Emilia, Treviso, Pesaro.