Rescue Matilda, arriva il gioco di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha annunciato nei suoi canali social il primo videogame che la vede protagonista. Un gioco che catapulta Chiara in una coinvolgente lotta attraverso impervi ostacoli, per salvare l’amata Matilda.

In una famiglia come quella dei Ferragnez anche il cane è una celebrità, e il bulldog francese è da tempo un famoso testimonial. Con il suo profilo Instagram da quasi mezzo milione di followers, la cagnolina Matilda pubblica post, stories, sponsorizza accessori per animali e croccantini.

La nota imprenditrice digitale a capo del brand Chiara Ferragni Collection ha deciso di sperimentare il gaming come forma di promozione innovativa e coinvolgente. Infatti, il settore dei videogiochi è in grandissima espansione, complice anche la pandemia, ed è una forma di svago che ormai ha conquistato persone di tutte le età.

Il progetto è stato sviluppato da Gamindo, startup di Treviso specializzata nello sviluppo di videogiochi ad impatto sociale per brand, in collaborazione con il Pixel Artist Manolo “The_Oluk” Saviantoni e il Game Developer Samuele Sciacca, già noti al pubblico per la creazione del gioco Al Bano vs Dino.

Le grafiche vintage ricordano quelle di Super Mario e i colori dominanti, il bianco, il rosa e il celeste pastello, sono gli elementi distintivi del brand Ferragni, oltre ovviamente al logo a forma di occhio.

Lo scopo del gioco è far superare i livelli ad una Chiara virtuale che guadagnando punti e schiacciando mostriciattoli, deve riuscire a salvare la piccola Matilda, rapita da un’astronave.

Nel gioco Rescue Matilda, un platform game in pixel art, i ruoli finalmente si invertono: non è più il principe a salvare la principessa, ma è la principessa (in questo caso Chiara) pronta a superare ogni ostacolo per salvare Matilda. Dopo aver scelto l’outfit con cui giocare e un primo livello di ambientamento, dove si corre e si salta, la difficoltà continua ad aumentare e l’ultimo livello è raggiungibile solo per pochi. I nemici, bocche giganti e cactus spinati aumentano, e i tempi di reazione necessari sempre più brevi. A motivare gli utenti c’è poi la classifica, con i migliori giocatori di sempre e della settimana. Si donano in beneficenza le somme vinte.

Come Giocare a Rescue Matilda

Attraverso le freccette della tastiera si potrà far muovere una versione “pupazzetta” di Chiara Ferragni. All’inizio del gioco è anche possibile scegliere il suo outfit e, volendo, acquistarlo anche nella realtà. Raccogliendo gli iconici occhietti e sconfiggendo i nemici si guadagneranno punti classifica.

Giocare a Rescue Matilda è gratis e semplice, ma in cambio ci vorrà la nostra email personale (che verrà usata per salvare i punteggi).

Similmente a SuperMario, ci si potrà spostare usando i tasti direzionali avanti, indietro e su (per saltare). Il gioco è diviso in livelli che il giocatore potrà superare con 3 vite, cercando di conquistare l’occhio, il famoso logo di Chiara Ferragni.

Ecco il link per giocare a Rescue Matilda: https://gamindo.com/games/ferragnigame/

Siete pronti per l’avventura? Che la sfida abbia inizio!