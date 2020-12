Ristoranti che passione, due i trevigiani premiati

Ideata da Riccardo Penzo, la Guida “Ristoranti Che Passione” è giunta alla 13° edizione con una selezione di locali su prova diretta, con l’obiettivo di valorizzare l'impegno e la qualità in cucina di tutti quei gestori che ci mettono il cuore nel servizio, la passione appunto, che poi è la stessa dei clienti.

Oggi- in epoca Covid- ci sono molti modi per premiare la passione gastronomica, oltre ai parametri classici del pranzo o della cena, vengono indicati i locali che propongono anche l'asporto e il delivery a casa, come “dimensioni” imposte dalla pandemia ma che fanno parte dell’offerta.

Un network virtuoso, “Ristoranti Che Passione” a sostegno di una categoria tanto penalizzata dalle restrizioni, che riaccende l'interesse a visitare le migliori tavole degli chef della provincia di Treviso.

A Treviso si mangia bene: premi miglior locale al ristorante Le Querce e menzione speciale alla Pizzeria L’Incrocio, tanti i segnalati dalla guida per l'ottima cucina.

Numerosi i locali selezionati quest'anno, 160 per la precisione, con nuovi inserimenti illustri per la provincia di Treviso, a cominciare dalla Locanda Baggio ad Asolo. Riconfermati lo Chat Qui Rit di Borso del Gappa, l'Alchimista Bistrot e Mescole di Castelfranco Veneto, il Ristorante Al Ringraziamento di Cavaso del Tomba e Le Corderie di Cornuda. Ancora la Sosteria di Oderzo, il Ristorante Le Querce di Ponzano Veneto, che vince il premio più importante quale locale più apprezzato dai lettori della Guida, e che riceve il titolo di “Miglior Locale Che Passione 2020”. A Riese Pio X, per continuare il Ca' Vin, a Spresiano il Ristorante Da Domenico, per arrivare al capoluogo All' Incrocio - Sapori di Pizza, che vince la Menzione Speciale Che Passione 2020 per la Miglior Ricerca nei Lievitati. Si aggiungono Equilibri a Treviso, con Le Beccherie e il Ristorante Al Migò in città. Per continuare a Volpago del Montello in località Venegazzù con l'Osteria della Vittoria e il nuovo Seda Colonia Resort a Vittorio Veneto.

“Ristoranti Che Passione” è una guida cartacea (ma anche con la versione ebook), è presente in libreria, ma è anche una App per tutti i cellulari, scaricabile gratuitamente cercando "Che Passione" con il logo a forma di cuore (per maggiori info consultare il sito www.chepassione.eu).

La Guida 2021 patrocinata da Fipe-Confcommercio della provincia di Treviso, da sempre a lavoro per il sostegno dei ristoratori, ha trovato vari supporti istituzionali: il Consiglio Regionale del Veneto, l'AIS Veneto, la Fiera di Verona.

Per Riccardo Penzo, editore di questa iniziativa: " il rilancio passa sempre dall'interesse del pubblico di qualità, che ci ha premiato in questi anni e al tempo stesso ha usufruito delle agevolazioni concesse in esclusiva dai gestori, promozioni a chi presenta la nostra member card del circuito, su qualsiasi piatto consumato da una coppia alla sua prima visita, anche fino al 50% in taluni giorni della settimana indicati da ogni locale e validi per tutto l'anno.".

“Questa Guida - afferma Dania Sartorato - presidente provinciale di Fipe-Confcommercio, è un tributo alla tradizione e alla qualità dell’offerta gastronomica della Marca trevigiana, che resiste al Covid e che non rinuncia alla qualità, ma garantisce impegno e cuore in un momento drammatico per il settore. Per la prima volta, vengono valutate anche le modalità di delivery e di asporto. Treviso incassa ottimi risultati e siamo orgogliosi”.