I 4 ristoranti più romantici del trevigiano

C'è chi ama festeggiare in casa, e chi esce e conserva la romantica tradizione di guardarsi negli occhi al lume di candela in un luogo speciale. Quale occasione migliore per una cena romantica se non San Valentino? Tra il piacere della buona tavola e l’accompagnamento di un eccellente bicchiere di vino, il 14 febbraio, Festa degli innamorati è il momento giusto per vivere una serata indimenticabile.

I ristoranti più romantici a Treviso e dintorni

1. Amorestaurant - Badoere

Amorestaurant reinterpreta la “Nuova Cucina Italiana” all’insegna della spontaneità e della genuinità valorizzando i prodotti locali e i piccoli produttori. È nella storica piazza Rotonda di Badoere. Piatti come il risotto ai gamberi e il branzino scottadito, spettacolari. Per ogni portata ti coccolano con vari cicchetti di polpettine, bicchierini di mousse al sedano, mela verde, antipastini vari di pesce. I fratelli Orofalo di origini pugliesi declinano ogni portata in modo originale, il cliente viene stupito con la presentazione e il sapore del cibo, il pesce è la loro specialità.

2. Antica Torre - Treviso

In centro a Treviso è il posto giusto per una cena speciale. Locale accogliente, location particolare dentro una torre, piatti ricercati e proposti molto bene. Raffinatezza, coreografia, qualità eccezionali. Lo Chef Tommaso spiega come per lui creare un piatto sia come per un pittore fare un'opera d'arte. Partendo dall’ingrediente protagonista, la composizione prende forma, prospettive, colori; coniugando gusto e consistenze. Il menu deve rispecchiare la sensibilità del momento, seguire la stagionalità e la disponibilità di materie prime d’eccezione.

3. Cà Piadera - Tarzo

Luogo di ritrovo per persone accomunate dalla passione per una forma d’arte che è la cucina. Situato nelle colline del Prosecco in un ambiente informale e accogliente dove ospitalità e cortesia sono di casa. Selezione di antipasti del territorio. I primi e secondi sono curati nella scelta degli ingredienti, nella preparazione e nella presentazione. Dolci che si ricordano, come il budino freddo al torrone e il gelo di mandarino, un’esplosione di gusti. Il tutto accompagnato da ottimi vini.

4. Locanda Baggio - Asolo

Un bancone invecchiato a sfumature bianche vi dà il benvenuto in una locanda caratteristica, in cui la nostalgica atmosfera vintage viene subito ravvivata dalla vetrata con panorama sulla cucina a vista. Vedere i cuochi all’opera, sentire i profumi delle pietanze e l’accoglienza della famiglia Baggio fanno già pregustare quella che sarà l’esperienza enogastronomica. Alla Locanda troverete un ristorante dalla grande tradizione culinaria, rappresentata con passione dallo chef e titolare Nino, che porta vividi negli occhi i ricordi della nonna, cuoca nelle case in occasione di matrimoni e feste. Piatti deliziosi, le entrè con vari tipi di pane fatto in casa con un burro affumicato al cigliegio semplicemente fantastico.