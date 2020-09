Una finestra romantica sulla vigna del Prosecco

I Romantik Hotels & Restaurants in Italia sono 21 boutique hotel unici. Edifici storici, conduzione familiare, servizio ritagliato su misura. Uno è nel trevigiano, è una lussuosa casa di campagna da poco entrata a far parte della Romantik Hotels & Restaurants.

Aprire gli occhi e immergersi con lo sguardo e con tutti i sensi nel paesaggio verde delle dolci colline del Prosecco, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove la campagna si tinge dei vigneti del rinomato Prosecco Superiore D.O.C.G. In mezzo ai filari, una lussuosa e romantica casa di campagna, il Romantik Relais d’Arfanta a Tarzo (TV), è il posto prestigioso in cui soggiornare in una delle esclusive 7 Suite - una diversa dall’altra e arredate con mobili artigianali, tessuti di seta, biancheria firmata Frette, vasca in marmo e pavimenti in legno – rilassandosi in giardino e nella piscina all’aperto vista vigna e nel riservato centro wellness. Qui ogni ospite può concedersi due ore di sauna finlandese, bagno turco, sala relax e sala fitness, ad uso esclusivo, godendo dell’intera SPA con la massima privacy. Per poi provare i massaggi e trattamenti a base di cosmetici naturali. La colazione a base di squisitezze fatte in casa dolci e salate, tra cui non manca il prosciutto San Daniele, ma anche il Prosecco e l’olio d’oliva di produzione del Relais, viene servita nella “Sala Bellavista", con un panorama da sogno. Un mondo da esplorare in bicicletta, pedalando tra i filari, partecipando alle diverse escursioni e passeggiate per scoprire le migliori cantine in cui degustare il Prosecco, i piatti dei ristoranti della zona, sentieri e golf club. E poi raggiungere Vittorio Veneto e Conegliano a 10 minuti di distanza, ammirare le Ville Palladiane, la città dai 100 orizzonti di Asolo, Bassano del Grappa, ma anche Venezia (a meno di un’ora) e Cortina d’Ampezzo, tra le Dolomiti. Prezzo a partire da 150 euro a notte.