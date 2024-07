Sono iniziati i saldi, le regole antifregatura

È caccia all'affare: sono iniziati i saldi, in Veneto dal 6 luglio al 31 agosto. Come tradizione le vendite scontate sono un'occasione ghiotta sia per gli acquirenti che sperano nel risparmio sia per i commercianti che puntano a incrementare gli affari.

Secondo un sondaggio più di metà degli italiani ha intenzione di acquistare almeno un capo o un prodotto di moda. È entrato in vigore lo scorso anno il Decreto legislativo che richiede maggiore trasparenza negli sconti di fine stagione: la normativa mira a smascherare e sanzionare i commercianti "furbetti" che, poco prima dei saldi, aumentano i prezzi per poi abbassarli drasticamente, facendo apparire percentuali di sconto falsate per attirare maggiormente gli acquirenti.

Cambi e Prove dei Prodotti

La possibilità di cambiare un articolo acquistato è solitamente lasciata alla discrezionalità del negoziante, salvo in caso di prodotti danneggiati o non conformi, dove il venditore è obbligato a riparare o sostituire il capo, oppure a ridurre o restituire il prezzo pagato.

Sebbene non vi sia un obbligo legale per i negozianti di permettere la prova dei capi, è consigliabile diffidare di chi non lo consente. Prima di acquistare, assicuratevi di poter restituire il prodotto in caso di problemi.

Prodotti in Saldo

Gli articoli proposti devono essere stagionali o di moda e soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo. È obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita (quello più basso applicato nei trenta giorni precedenti l'inizio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.

Acquisti Online

Gli acquisti online offrono il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, durante i quali è possibile restituire il prodotto e richiedere il rimborso. È importante verificare l'affidabilità del sito e la completezza delle informazioni sul prodotto.

Pagamenti

Tutti i negozianti devono accettare pagamenti con carta di credito, garantendo così una maggiore flessibilità nei metodi di pagamento.

Trasparenza e Controlli sugli Sconti

Il Decreto legislativo entrato in vigore lo scorso anno ha introdotto maggiori trasparenze negli sconti di fine stagione per contrastare i falsi sconti. L’articolo 17bis del Codice del Consumo impone ai commercianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi. Le sanzioni per i trasgressori vanno da 516,00 a 3.098,00 euro.