L'ultimo amore di Sandra Milo è stato un ristoratore trevigiano

Sandra Milo, l'icona del cinema italiano che ci ha lasciato lunedì 29 gennaio, ha avuto una vita sentimentale ricca e complessa, caratterizzata da amori intensi, matrimoni complicati e una capacità di amare che l'ha accompagnata fino agli ultimi giorni della sua vita. La grande attrice è morta a 90 anni e non ha mai avuto paura di vivere l'amore, come dimostrato anche negli ultimi anni della sua vita quando suscitò scalpore, senza mai giustificarsi, per la sua relazione con un uomo di trenta anni più giovane di lei.

L'amore trevigiano di Sandra Milo

Alessandro Rorato, trevigiano, titolare del ristorante Marcandole a Salgareda, è diventato noto nel gossip estivo del 2019 per la sua relazione con Sandra Milo. La coppia, con una differenza di età di 37 anni, ha catturato l'attenzione pubblica durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove sono apparsi insieme sul red carpet.

Rorato, cinquantenne appassionato di cinema, vanta una carriera di successo nel settore della ristorazione di Treviso. La sua relazione con l'attrice è stata caratterizzata da affetto e stima reciproci. Il loro legame è simboleggiato da un prezioso anello a forma di cuore, che ha brillato sotto i flash dei fotografi durante l'evento veneziano.

La conoscenza tra i due risale a qualche anno prima, come riportato dalla Tribuna di Treviso, in un incontro casuale a Venezia che includeva anche la presenza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Tuttavia, la scintilla tra Rorato e Milo si sarebbe accesa in un momento successivo, durante un evento a casa della marchesa Maria Alberta Viviani. In quell'occasione, tra risate e galanterie, hanno deciso di esplorare ulteriormente il loro sentimento. Rorato descrive Milo come una donna affascinante e ironica, lodando la sua intelligenza, simpatia, freschezza e lo spirito giovane fino all'ultimo.

Gli amori di Sandra Milo

Matrimoni e Figli

Cesare Rodighiero: Primo marito, da cui ebbe un figlio che purtroppo perse poco dopo il parto prematuro. La coppia si separò rapidamente.

Moris Ergas: Secondo marito, produttore, da cui ebbe la figlia Debora. Il matrimonio fu turbolento, segnato da episodi di violenza.

Ottavio De Lollis: Terzo marito, con cui ebbe due figli, Ciro e Azzurra.

Jorge Ordoñez: Quarto marito, di origine cubana, con un matrimonio avvolto nel mistero.

Relazioni Significative

Federico Fellini: Una lunga e intensa relazione sentimentale, nonostante Fellini fosse sposato. Milo considerava Fellini l'amore della sua vita.

Bettino Craxi: Una relazione di circa due anni con l'allora leader del PSI, caratterizzata da grande passione.

Alessandro Rorato: Negli ultimi anni di vita, Milo ha avuto una relazione con un uomo più giovane, con cui ha condiviso un legame affettivo profondo, al di là della sfera sessuale.

La vita sentimentale di Sandra Milo, segnata da amori profondi e matrimoni tumultuosi, riflette la sua indomita passione per la vita. Fino all'ultimo, l'attrice ha dimostrato che l'età non è un limite all'amore, che la vita è piena se si va dove porta il cuore