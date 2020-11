Ressa per le scarpe Lidl corsa all'acquisto: esaurite anche a Treviso

Sono brutte, ma piacciono. Anche in Italia vanno a ruba le scarpe Lidl. Dalla mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, anche in Italia sono state lanciate sul mercato le sneaker della catena tedesca di supermercati. A Treviso si sono registrate code all’esterno dei supermercati per accaparrarsi i pochi pezzi disponibili delle scarpe, bianche, blu, gialle e rosse, in vendita al prezzo di 12,99.

Sui social non è mancata l’ironia. “Da Armani a Lidl è un attimo“, ironizza un utente. “Siamo tutti un po’ esauriti“, commenta un altro.

Il successo delle scarpe Lidl

Non c’è assembramento che tenga, comprare quelle scarpe sportive sembra venire prima di tutto, anche del distanziamento e delle norme di sicurezza anti-Covid. In pochissime ore le sneakers, come anche gli altri prodotti Lidl (ciabatte, magliette, calzini), sono andati a ruba in molti negozi della catena. E presto le scarpe – prezzate 12,99 – sono finite sui marketplace online, rivendute anche a 250 euro. Stessa storia per le ciabatte (4,99 euro), per le t-shirt (4,99 euro), per i calzini (2,99 euro), ormai introvabili in tutti gli store.

Il motivo di tale successo per molti è incomprensibile, qualcuno trova quelle scarpe davvero orribili, ma evidentemente si tratta della minoranza, vista la ressa fuori dai punti vendita. Scene del genere, finora, le avevamo viste solo all’uscita dei nuovi modelli di smartphone di brand famosi in tutto il mondo. Questa volta, invece, è una catena di supermarket a far impazzire i clienti.

Ma perché tutti vogliono le scarpe Lidl? Difficile dirlo. Di certo non per la bellezza del prodotto: sono blu, gialle con qualche spruzzata di rosso su una base orma classica e vincente per quanto riguarda le sneakers. Alcuni, visto l’accostamento audace di colori, potrebbero definirle un cazzotto in un occhio, molti però le considerano già un pezzo cult.

La collezione low cost della catena di supermercati è andata sold out in poche ore, diventando un pezzo da collezione che può essere rivenduto a cifre spropositate online. Dal momento dell'annuncio sui social network, la collezione streetwear di Lidl è stata tra le più attese di questo strano e complicato 2020. La linea completa comprende un paio di sneakers unisex con i colori del marchio, due paia di ciabatte, calzini in spugna con il logo, una t-shirt da uomo e una da donna. I prezzi sono coerenti con quanto ci si aspetterebbe da una collezione di un supermercato (le scarpe non superano i 13 euro), ma il valore dei prodotti è destinato a salire vertiginosamente online.

Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione & CSR di Lidl Italia ha spiegato a Treviso Today: "La collezione di moda targata Lidl fatta di t-shirt, scarpe, ciabatte e calzini che riprendono il nostro logo è un modo simpatico per rendere omaggio ai nostri clienti che, da sempre, si definiscono dei veri e propri “fan di Lidl”. Il design è stato sviluppato internamente da Lidl, giocando con i colori del nostro brand. La scorsa estate è stata messa in vendita nei punti vendita Lidl in Svezia, Francia e, a settembre, anche in Germania ottenendo un successo inaspettato e sorprendente. Il 16 novembre è stata messa in vendita nei punti vendita di Lidl Italia e, anche qui, il successo è stato davvero inatteso e, soprattutto, rapidissimo. Già dalla tarda mattinata, infatti, la collezione è andata sold-out in tutti i nostri punti vendita, da Nord a Sud. Non sappiamo dire con esattezza quale sia “l’ingrediente segreto”, di sicuro è un segno di come Lidl sia un brand innovativo che ha saputo conquistare, oltre che la fiducia, anche la simpatia di moltissimi clienti. Sappiamo che, come nel caso di altri prodotti messi in vendita per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte, molti clienti non sono riusciti ad acquistarla. Ecco perché stiamo già lavorando affinché la collezione moda possa essere riproposta in futuro nei nostri punti vendita: ora è prematuro fare previsioni sul periodo, ma sicuramente i nostri clienti verranno prontamente informati".