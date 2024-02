10 anni con Harley-Davidson Treviso e Dintorni!

Gallery









Inarrestabili, appassionati e innovativi, quando si parla del gruppo Facebook più amato del Veneto e non solo: “Harley-Davidson Treviso e Dintorni”, dove sabato 10 febbraio, presso una location unica e versatile, come il Teatro del Pane a Treviso, hanno festeggiato i loro primi 10 anni di attività fra passione per cibo e per l’anima, fuori da un semplice canale virtuale. Una grandissima soddisfazione per Mirko, che proprio 10 anni fa, durante una cena con il suo amico Alessandro, pensarono proprio di creare, così per gioco, un gruppo su Facebook dove unire i tanti appassionati di H-D nella città di Treviso e “dintorni”. Un punto di incontro per Harleysti dove conoscersi, scambiare proprie opinioni e viaggiare insieme. A oggi risultano ben più di mille iscritti e sabato 10 febbraio, in un party esclusivo, si sono festeggiati, per l’appunto, i 10 anni del gruppo Facebook Harley-Davidson Treviso e Dintorni! È stato per me un onore e un piacere essere stato inviato in questo luogo intimo e gioioso, un vero teatro con cucina dove il cibo genuino si abbina all’arte dello stare in scena, proprio come Mirko, Alessandro, Alvise, Maurizio – per gli amici Ing, Marco Bobber, Alberto Riz, Tony, Mattina - Franco, sono riusciti a creare una serata piena di emozioni diverse, salendo sul palcoscenico e dando così vita a una atmosfera irripetibile. Grazie a tutto il gruppo che continueremo con piacere a parlare di loro, rendendo la passione per il mito americano delle due ruote, l'essenza di ciò che siamo davvero. Per maggiori info: https://www.facebook.com/groups/harleystitreviso