1000° visitatore per la nuova ala espositiva di Ca’ Spineda

È la signora Dina Bonato di Casier il 1000° visitatore della nuova ala espositiva di Ca' Spineda. Nata in Canada da una famiglia trevigiana, la signora Bonato, insegnante in pensione, è arrivata in Fondazione accompagnata dal marito dopo aver letto sul giornale le date delle visite. A nome della Fondazione, le è stato riservato un benvenuto speciale da parte del presidente Luigi Garofalo, che ha omaggiato la visitatrice con una copia del volume “Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento, con sguardi a Venezia”, che illustra le opere esposte. La nuova ala espositiva, che ha potuto aprire alle visite guidate nel maggio 2021, ha sin qui ospitato visitatori provenienti da tutto il Veneto, ma anche da Francia, Inghilterra, Germania, Spagna e Grecia. Per il mese di febbraio già sold out le prime date pubblicizzate a cui ne sono state aggiunte altre e sono già aperte le prenotazioni per le visite programmate in marzo.