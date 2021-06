Sabato torna a Treviso "Libri in Loggia"

Dopo la prolungata sospensione dovuta ai problemi da Coronavirus, sabato 19 giugno, finalmente riprende: “LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta”, una brillante manifestazione che, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" di Treviso, è giunta alla XXXVa edizione. Come nulla fosse stato (o quasi), dopo un lunghissimo ed estenuante periodo di chiusura, gli antichi archi della Loggia dei Cavalieri torneranno ad accogliere un gruppo di librai antiquari provenienti da varie località venete e friulane per incontrare lettori, bibliofili, collezionisti di fotografie originali, cartoline, stampe antiche, di libri illustrati per l’infanzia, di incisioni d’autore o di quant’altro si voglia, sempre che sia attinente alla carta e alla lettura.

Si spera possa essere un piccolo segnale del ritorno alla normalità, verso una ripresa economica e culturale forte e significativa, e il luogo è quello che forse rappresenta il simbolo della gloriosa “Piccola Atene” trevigiana. Già si segnala la presenza sui banchi degli espositori di numerose rare prime edizioni di autori come Giovanni Comisso e Giuseppe Mazzotti, volumi che saranno certamente preda dei bibliofili più interessati, anche se i semplici appassionati lettori potranno trovare preziosi saggi, opere poetiche, romanzi o classici a portata delle loro tasche. Se tutto resterà nella norma, si ricorda che, dopo questa edizione, LIBRI in LOGGIA tornerà nel mese di ottobre con la XXXVIa edizione, si spera foriera di un vero ritorno alla normalità.

Giuseppe Vanzella Presidente Associazione Culturale “Piccola Atene” 0422 544758 3381305354 info@vanzella.it