2023 Note di Buon Anno

🌟SERATA PRO PARROCCHIA DI TOVENA!🌟 Venerdì 29 DICEMBRE alle 21.00, presso la scuola primaria di Santa Maria di Lago, ci sarà una serata SPECIALE!! 🎶CONCERTO NATALIZIO con il Coro I Diesis di Tovena e il Coro Tata Nzambe di Vittorio Veneto.🎶 Canti pop e tradizionali da tutto il mondo; e come filo conduttore la Gioia e l'Amore per la musica e il Natale. Vi aspettiamo numerosi per cantare e divertirvi con noi!!! ❤Nel frattempo vi auguriamo Buon Natale e Buone Feste, che portino pace nei nostri cuori!!❤ Le offerte libere raccolte saranno devolute alla parrocchia di Tovena per far fronte alle spese di riscaldamento.