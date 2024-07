Gran Galà del gemellaggio al New 1000 Lire Lap Dance

La notizia era nell’ aria poiché già ampiamente annunciata durante lo svolgimento della quarta edizione della rassegna denominata “ Veneto Sex “ celebratasi nel maggio scorso al New 1000 Lire Lap Dance di Preganziol . Sabato 13 luglio p.v. è stata organizzato dallo staff del New 1000 Lire un party finalizzato a sancire uno storico gemellaggio ( ancora dovranno essere stabilite le modalità e i tempi ) fra la fiera italica e quella degli Stati Uniti d’America denominata EXXXOTICA Chicago, Miami, Florida, Edison, New Jersey, Washington, DC . EXXXOTICA ( 250 ospiti al seguito ) al pari del “ Veneto Sex “ ( più di 50 star del panorama per adulti europeo capeggiate dalla madrina Lisa Amane, unitamente a Valentina Nappi, Malena, Eva Henger e tante altre ) offre un'esperienza unica ed eccitante per persone di ogni estrazione sociale. In tale contesto spiccano le esibizioni dal vivo sul palco, seminari informativi, un piano espositivo, aree specifiche dedicate allo stile di vita swing , BDSM, fetish e kink . Le ospiti dell’evento di sabato 13 saranno la Pink’o Star già madrina di Veneto Sex Amandha Fox nota al pubblico della notte come la Venere polacca ( indiscussa numero uno del cinema a tripla X europeo) unitamente alla miglior sexy italiana Vanessa Khaos . Anche durante questo periodo estivo continua l’attività del New 1000 lire lap dance tesa a garantire nei week end e non solo un divertimento di qualità rivolto a tutti coloro i quali non possono lasciare la città per andare al mare.