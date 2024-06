Gallery







Oltre 1200 partecipanti domenica 23 giugno, sfidando il tempo incerto, si sono presentati alla 23esima Corsa del Conegliano Valdobbiadene Prosecco svoltasi nelle colline di Col San Martino. “Non nascondiamo la grossa preoccupazione legata alle condizioni atmosferiche, la sera precedente un grosso temporale e forte vento ha in parte compromesso il percorso. Dalle 4 del mattino ci siamo prodigati a ripristinarlo all’ombra di costanti nuvoloni che minacciavano pioggia. Siamo felici che la nostra tenacia sia stata ripagata in una giornata perfettamente asciutta e con una temperatura ideale per il mondo dei runner.” Queste sono le parole di Dario Cietto, presidente dei Marciatori del Prosecco gruppo organizzatore, alla presenza del sindaco Mattia Perencin. La corsa d'altronde si snoda interamente in un territorio che dal 2019 è patrimonio dell’umanità UNESCO, correre in queste colline significa compensare la fatica dei saliscendi con un panorama mozzafiato. Se alla bellezza del territorio aggiungiamo le cantine aperte e i ricchi ristori che offrono prodotti del territorio allora si può provare a sfidare anche il meteo. Felici del risultato raggiunto il gruppo è già al lavoro per l’edizione del 2025.