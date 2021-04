25 aprile 2021: omaggio floreale al monumento partigiano delle Maleviste

Un gruppetto di cittadini hanno voluto ricordare con semplici fiori di giardino i cinque partigiani uccisi alle Maleviste di San Vitale nell’ultima azione delle brigate nere trevigiane, il 25 aprile 1945. I cinque caduti per la libertà furono: Adolfo ed Ettore Ortolan, partigiani comunisti di Marcon (Adolfo/Dolfino, aveva 16 anni, Ettore era suo zio); Carmine Gargiulo un aviere di Napoli che aveva trovato rifugio in quell’angolo sperduto della campagna trevigiana al confine tra i comuni di Treviso, Preganziol e Zero Branco nell’ospitale famiglia di Luigi Galiazzo, di Sambughè; Marco Galiazzo, figlio di Luigi nella cui abitazione era stato ospitato anche il gruppetto di partigiani di cui facevano parte i due Ortolan; Antonio Bragato, un contadino del luogo rastrellato mentre stava lavorando nell’orto. Per ulteriori informazioni sull’episodio si veda il volume edito dall’Istresco nel 2016 “Maleviste, 25 aprile 1945”. Il video è accompagnato da “Bella Ciao” cantata da Erica Boschiero il 25 aprile dello scorso anno dal balcone della sua casa, durante il lokdown. * [Per la biografia e l’opera della cantante vai su https://www.ericaboschiero.it/biografia/ ]