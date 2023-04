La celebrazione del 25 aprile 2023 al cippo partigiano di via Maleviste

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incuranti della pioggia battente, il sindaco di Treviso Mario Conte, numerosi cittadini, autorità politiche e militari hanno partecipato alla celebrazione del 25 aprile 2023 presso il cippo di via Maleviste a San Vitale di Canizzano. Presenti varie associazioni d’arma coordinate da Enzo Andretta e il labaro della Federazione Italiana Volontari della Libertà - FVIL. Stranamente assente l’ANPI. Notati il presidente del Consiglio comunale Giancarlo Iannicelli, i consiglieri Davide Acampora, Riccardo Barbisan e il “veterano” Nicolò Rocco che nel 2015 e 2016 tenne anche la commemorazione ufficiale. Dopo il silenzio suonato dal trombettiere Giovanni Carlozzo, la commemorazione ufficiale del sindaco è stata introdotta dal giovane Enrico Tesser presidente della Pro Loco Sant’Angelo, associazione che dai tempi dello storico presidente Dino Daniotti ha contribuito a ravvivare la ricorrenza. Questo l’intervento di Mario Conte. «Buon giorno a tutti, grazie. In questo libro [sono ricordati] i morti per la libertà. Hanno perso la libertà di vivere per combattere e regalarla a noi. Queste cerimonie servono per confermare lo spirito e l’anima antifascista della comunità trevigiana, che oggi deve combattere e custodire quei valori di libertà soprattutto in periodo storico particolarmente duro e difficile caratterizzato tra l’altro da una guerra in Unione Europea, dove la libertà viene messa a dura prova e in molti casi viene negata. Ringrazio tutte le Associazioni Combattentistiche custodi di valori importanti e ringrazio la Pro Loco di Sant’Angelo che porta avanti questa tradizione così fondamentale per le nostre comunità. Mi piacerebbe che ci fossero nei prossimi anni anche i bambini, che è a loro che dobbiamo trasmettere questi valori perché mi par di aver capito che gli adulti la lezione della storia non l’hanno ancora capita, allora dobbiamo puntare tutto sui bambini. Ringrazio il presidente del Consiglio e tutti i consiglieri comunali presenti, e ovviamente le autorità. Però è fondamentale ribadire come la comunità trevigiana sia profondamente nei valori e negli ideali. Grazie». La celebrazione della Liberazione dal fascismo presso il cippo che ricorda i cinque partigiani uccisi dalla XX Brigata Nera di Treviso alle Maleviste il 25 aprile 1945, è stata come di tradizione la prima della giornata.