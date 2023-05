Giuramento sul Piave 2023

ORE 10.30 ONORE AI CADUTI DEL PIAVE AL SACRARIO DI FAGARE' DELLA BATTAGLIA ,con presenza autorità, sulla strada Treviso-Oderzo, in comune di San Biagio di Callalta in ricordo di tutti i caduti sul Piave ORE 11.30 MOLINO DELLA SEGA Momento storico presso il monumento che ricorda la battaglia che fu il battesimo del fuoco de "I RAGAZZI DEL 99". Domenica 28 maggio sul Piave . Visita guidata sui luoghi della Grande Guerra con grande spiedo conviviale sul Piave PROGRAMMA ORE 12.30 SALETTO DI BREDA DI PIAVE . Benvenuto del Comitato 24 Maggio e visita rievocativa ai luoghi della Battaglia del Piave con l’Associazione Argine Maestro che si è impegnata nel restauro di alcune trincee ed in iniziative rievocative. Saluti delle Associazioni combattentistiche presenti. scrittori ,artisti e autorità. INTERVENTI DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI - GIURAMENTO SUL PIAVE ORE 13:00 SPIEDO CONVIVIALE DEI PATRIOTI (quota sociale 20 euro solo su prenotazione tel. 3462607767) COMITATO 24 MAGGIO - GIURAMENTO SUL PIAVE COMITATO 10 FEBBRAIO TREVISO ASSOCIAZIONE ARGINE MAESTRO Info e adesioni: tel. 3462607767 mail: 24maggiosulpiave@gmail.com

