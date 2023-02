Fin dal 1992 il Torneo del 1° Maggio richiama atleti (e non) da tutta la Provincia. Il torneo di pallavolo si svolge nel campo adiacente alla Sagra di San Gottardo in Padernello (TV). Nell'arco della giornata le squadre si affrontano in un clima amichevole e rilassato. Per altre informazioni rimandiamo al nostro sito internet: https://grupposangottardo.altervista.org/nuovo/torneo-1-maggio/ ed alla pagina Facebook: Gruppo San Gottardo