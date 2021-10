4° anniversario Free Chapter East Coast Treviso

Gallery

















Domenica 10 ottobre è stato celebrato il 4° anniversario del Moto Club Free Chapter East Coast di Treviso. Appuntamento la mattina a Silea pronti per il run celebrativo, direzione Punta Sabbioni. Circa 180 gli iscritti da tutta Italia, a bordo di meravigliose e personalizzate Harley-Davidson, marchiate HOG. L'Associazione Nazionale Free Chapter Italia, nasce con lo scopo di unire i singoli Local Free Chapter, contribuendo in attività sicure e piacevoli, consentendo manifestazioni per favorire nuovi accessi a paesi differenti e con lo scopo di conoscere nuove persone, membri e non. Un piacere aver partecipato alla parata iniziale del run del Free Chapter East Coast di Treviso.