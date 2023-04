Dal 15 al 25 aprile a Fossalta Maggiore di Chiarano (TV) si svolgerà la 50ª Festa di San Marco. Vi attenderà un ricco stand enogastronomico con piatti tipici della cucina veneta. Inoltre un' Enoteca con i vini del piave e una grandiosa pesca di beneficenza. Ci saranno laboratori per i ragazzi, serate in musica, la camminata della Frassinella nei 100 campi, la Bicicultura - pedalata agrituristica e molto altro. Presso i locali della festa saranno esposte opere d'arte di artisti locali. Domenica 16 San Marco d'incanto, minifestival per ragazzi e a seguire serata in musica con VM project. Venerdì 21 serata giovani Disco & Beer con Dj Kayo e Dj Ale&Gio. Domenica 23 Festa della Danza con l'Etoile e martedì 25 Festa sui Pattini con il pattinaggio artistico di Chiarano. Ingresso libero a tutti gli eventi. Per info e prenotazioni 340.6994177