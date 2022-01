"Campionato del Mondo del Museto": parola agli "Insaccadores"

"Ci inchiniamo a Sua Maestà Re del Museto". Visibilmente commossi hanno così commentato gli Insaccadores la schiacciante sconfitta al Campionato del Mondo del Museto a Riese Pio X, di cui non è dato sapere a che livello di classifica si andava a posizionare il favorito Nor Gino. La sera del 17 gennaio doveva essere il fulcro del cambiamento, , ossia il giorno zero dell' anno zero del Museto, dove tutto avrebbe avuto una fine e quindi un nuovo inizio dove tutti "ne sarebbero usciti migliori", si diceva... Ebbene, la chiamata del vincitore ha lasciato a bocca asciutta. Ebbene sì, anche quest' anno ha vinto quello dell' anno scorso. Dopo aver passato notti insonni a pensare al perchè e percome non si riesce mai a portare a casa un trofeo (vedi anche le gare di polpette a Castelfranco e la gara di trippe ancora da organizzare a Pederobba ndr), il norcino Nor Gino e gli Insaccadores si sono ben organizzati per trovare risposte.

"Un passo indietro è doveroso - ha detto Black Cab - facciamo un salto a Spresiano a comprare 2 Museti dal Campione Mondiale". Detto fatto. Un' ora dopo i cimeli erano nelle mani giuste e si poteva quindi organizzare per la sera una reunion al Quartier Generale. Una cena goliardica, enogastronomica e filosofica che questa volta ha portato allo scoperto le nudità dei Museti da Gara dei due norcini. Evidenti differenze degli insaccati (Evidenti?) che comunque, tolto il budello, affettati, adagiati sul vassoio d' argento e quindi girare sul centrotavola roteante, sembravano uguali. Signore e Signori, erano proprio uguali! A fine serata non c' era più differenza. Le fette erano così deliziose, succose, che... Sarà stato il vino? Sarà stata la voglia di sfida assopita? Sarà stata la voglia di passare al Dolce? Chi può dirlo...erano buonissimi entrambi. "I museti i ga da petàr", ha come motto il sindaco Matteo; sì, ma questi i petava anca massa, a detta del giovial gruppetto. Tanto che i tovaglioli di carta che ovviamente son stati usati alla fine, non si staccavano dalle dita. Panico! Suspance... "Questo ci deve dare la carica per il prossimo anno!" - hanno esordito in coro Babbo Natale in pensione e Ale il Bottegaro. Soprattutto perchè la prossima edizione si terrà in Città! E gli Insaccadores ci saranno.