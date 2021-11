Esce in questi giorni per la casa editrice Controluna una raccolta di poesie "accessi di eternità" di Marco Sestini. L'autore, che vive a Carbonera, nasce a Padova nell'autunno del 1989. A sedici anni incontra la poesia, che subito adotta quale strumento privilegiato di espressione del proprio mondo interiore. Laureato in Studi Giuridici ed Internazionali, quando non scrive si dedica alla formazione di bambini e ragazzi. La silloge Accessi di eternità raccoglie versi che tratteggiano due stagioni dell’esistenza dell’autore: una prima, segnata dall’intima esperienza della vacuità del vivere, e una seconda, permeata di nuovi orizzonti di senso. Il risultato è un personale tributo alla poesia, epifania dell’anima eterna che attraverso il caduco linguaggio, comunica direttamente con l’essere che abita. Quel giorno arrivasti recando dei versi. Fu allora che m’innamorai di te, e del tuo bel dono, foss’anche per un solo istante. Come può qualche ora di vita sovvertirne la copia sofferta? Sei stata ispirazione, verbo al passato, che già mi sfugge. Sono un uomo senza ispirazione.